Der SV Schemmerhofen setzt zur kommenden Saison auf ein Trainerduo Zudem kann der Verein drei Neuzugänge vermelden von Matthias Kloos · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Ralf Weckenmann, Andreas Wonschick, Klaus Wurm und Thomas Graf – Foto: SV Schemmerhofen

Beim SV Schemmerhofen stehen die Zeichen auf Veränderung. Nachdem bereits feststeht, dass Trainer Dietmar Hatzing den Verein zum Saisonende verlassen wird, hat der A-Ligist die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Klaus Wurm und Andreas Wonschick übernimmt ein neues Trainerduo die sportliche Verantwortung. Parallel dazu kommt es auch in der sportlichen Führung zu einem Wechsel: Thomas Graf folgt als Spielleiter auf Ralf Weckenmann, unterstützt wird er künftig von Muhammed Öztürk als Stellvertreter.

Die personellen Veränderungen fallen in eine Phase des Umbruchs. Aktuell belegt der SV Schemmerhofen vor dem letzten Spieltag mit 52 Punkten den sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga A2 Oberschwaben. Gleichzeitig muss der Verein zum Saisonende fünf Abgänge verkraften. Marvin Ehe, Justin Ehe und Dario Ehe schließen sich der SGM Ummendorf/Fischbach an, Kim-Joel Lück wechselt zum SV Baustetten und Philipp Seifert zur SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Vor diesem Hintergrund begann die Suche nach einer neuen sportlichen Führung frühzeitig. Thomas Graf schildert die Überlegungen des Vereins: „Nachdem das Thema Trainer für uns wichtig wurde, haben wir uns natürlich umgeschaut was verfügbar ist.“ Dabei habe sich die Situation nicht einfach gestaltet. „Wir waren relativ spät dran und haben uns dann mit Klaus Wurm, der bei Bronnen aufgehört hat, schnell in Verbindung gesetzt.“

Klaus Wurm überzeugte mit Persönlichkeit Die Gespräche mit dem bisherigen Trainer der Sportfreunde Bronnen verliefen schnell in die gewünschte Richtung. „Es wurden dann auch bald die ersten Gespräche mit ihm geführt“, berichtet Graf. Ausschlaggebend seien dabei nicht nur sportliche Aspekte gewesen. „Da hat uns einfach seine menschliche Art, seine Persönlichkeit und auch seine Gedanken zum Fußball überzeugt.“ In weiteren Gesprächen wurden anschließend auch die Planungen für den neuen Kader konkretisiert. „Wir haben uns dann auch mit ihm nochmal getroffen, was das Thema neue Spieler angeht.“ Aus diesen Gesprächen ergaben sich die ersten personellen Verstärkungen.