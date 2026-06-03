Der SV Schemmerhofen setzt zur kommenden Saison auf ein Trainerduo

Beim SV Schemmerhofen stehen die Zeichen auf Veränderung. Nachdem bereits feststeht, dass Trainer Dietmar Hatzing den Verein zum Saisonende verlassen wird, hat der A-Ligist die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Klaus Wurm und Andreas Wonschick übernimmt ein neues Trainerduo die sportliche Verantwortung. Parallel dazu kommt es auch in der sportlichen Führung zu einem Wechsel: Thomas Graf folgt als Spielleiter auf Ralf Weckenmann, unterstützt wird er künftig von Muhammed Öztürk als Stellvertreter.
Die personellen Veränderungen fallen in eine Phase des Umbruchs. Aktuell belegt der SV Schemmerhofen vor dem letzten Spieltag mit 52 Punkten den sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga A2 Oberschwaben. Gleichzeitig muss der Verein zum Saisonende fünf Abgänge verkraften. Marvin Ehe, Justin Ehe und Dario Ehe schließen sich der SGM Ummendorf/Fischbach an, Kim-Joel Lück wechselt zum SV Baustetten und Philipp Seifert zur SGM Alberweiler/Aßmannshardt.
Vor diesem Hintergrund begann die Suche nach einer neuen sportlichen Führung frühzeitig. Thomas Graf schildert die Überlegungen des Vereins: „Nachdem das Thema Trainer für uns wichtig wurde, haben wir uns natürlich umgeschaut was verfügbar ist.“ Dabei habe sich die Situation nicht einfach gestaltet. „Wir waren relativ spät dran und haben uns dann mit Klaus Wurm, der bei Bronnen aufgehört hat, schnell in Verbindung gesetzt.“
Die Gespräche mit dem bisherigen Trainer der Sportfreunde Bronnen verliefen schnell in die gewünschte Richtung. „Es wurden dann auch bald die ersten Gespräche mit ihm geführt“, berichtet Graf. Ausschlaggebend seien dabei nicht nur sportliche Aspekte gewesen. „Da hat uns einfach seine menschliche Art, seine Persönlichkeit und auch seine Gedanken zum Fußball überzeugt.“
In weiteren Gesprächen wurden anschließend auch die Planungen für den neuen Kader konkretisiert. „Wir haben uns dann auch mit ihm nochmal getroffen, was das Thema neue Spieler angeht.“ Aus diesen Gesprächen ergaben sich die ersten personellen Verstärkungen.
Mit Klaus Wurm wechseln auch zwei Spieler nach Schemmerhofen. „Als Neuzugänge bring er seinen Sohn, Moritz Wurm sowie Abdul Wahab Ibrahim-Ussif vom SF Bronnen mit“, erklärt Graf. Beide hätten bereits im Training einen positiven Eindruck hinterlassen.
Parallel dazu suchten die Verantwortlichen nach weiteren Verstärkungen: „Es kam dann Andreas Wonschick ins Gespräch, nachdem bekannt wurde, dass er beim FV Biberach aufhört“, berichtet Graf. Der 34-jährige wird nun Spielertrainer beim SV Schemmerhofen. Die Verbindung besteht allerdings schon deutlich länger. „Mit Andi sind wir schon seit Jahren in Gesprächen, auch im Kontakt und das hat jetzt dieses Jahr, Gott sei Dank, auch funktioniert.“
Die Erwartungen an den erfahrenen Spielertrainer sind hoch. „Andi bringt uns fußballerisch weiter, bringt uns menschlich weiter und ergänzt das Trainerteam dann mit Klaus Wurm zusammen.“
Mit Moritz Wurm (27), Abdul Wahab Ibrahim-Ussif (31) und Andreas Wonschick stehen die ersten Neuzugänge fest. Dennoch soll der Blick zunächst nicht auf Tabellenplätze oder ambitionierte Zielsetzungen gerichtet werden.
„Die drei Spieler sind auch unsere Neuzugänge, aufgrund des Umbruchs“, erklärt Graf. "Aufgrund des Umbruchs und der Abgänge ist es so, dass wir erst einmal schauen möchten, dass sich die neue Mannschaft einfach auch einspielt, etabliert und dann einfach auch gut in die Saison startet.“
Entsprechend vorsichtig formuliert der neue Spielleiter die Erwartungen für die kommende Spielzeit. „Als Saisonziel hört es sich ein bisschen nach Klassenhalt an, aber wir schauen dann was es für Möglichkeiten es gibt.“