Der SV Rust präsentiert sich wie ein Absteiger Der SC Offenburg überrascht gegen den VfB Bühl +++ Der FV Langenwinkel schießt sich den Frust von der Seele

SV Niederschopfheim - 1. SV Mörsch 4:1 (1:0). Der SV Niederschopfheim zeigte seine beste Saisonleistung. Von Beginn an spielte der SVN mit viel Druck und Tempo und hatte früh beste Torgelegenheiten. Das längst verdiente 1:0 erzielte Felix Weingart mit einem satten Schuss in der 22. Minute. Der Gast aus Mörsch war sichtlich beeindruckt. Weiter ging es im Minutentakt mit Chancen für die Blauen, aber Meier und Weingart scheiterten mehrfach, ein Kopfball in der 38. Minute prallte gegen den Pfosten. Die Führung hätte zur Pause höher ausfallen müssen. In die zweite Halbzeit ging Mörsch mit mehr Elan und Einsatz, aber den Angriffen fehlte die Genauigkeit. Der SVN erspielte sich weitere gute Chancen, doch es dauerte bis zur 86. Minute, ehe Tizian Möschle mit dem 2:0 die Partie entschied. Die letzten Minuten gestalteten sich dann dramatisch. Nach einem Freistoß verkürzten die Gäste auf 1:2 (88.), in der Nachspielzeit erhöhten Alen Muhamedagic und Marvin Schillinger nach tollen Einzelleistungen für die Niederschopfheimer auf 4:1.





Tore: 1:0 Weingart (22.), 2:0 Möschle (86.), 2:1 Würz (88.), 3:1 Muhamedagic (90.+1), 4:1 Schillinger (90. +2). Schiedsrichter: Böhler (Obermünstertal). Zuschauer: 100.



SV Sinzheim – SV Rust 6:0 (2:0). Die Ruster präsentierten sich am Samstag wie ein Absteiger. Durch schlimme Aussetzer wurde Sinzheim, selbst keineswegs wie eine Übermannschaft auftretend, zu Toren eingeladen. SVR-Coach Christian Saban fehlten die Worte: "In der ersten Viertelstunde war der Auftritt noch in Ordnung. Was danach kam, dazu konnte man nur den Kopf schütteln", sagte er. Spätestens nach einem Doppelschlag nach gut einer Stunde brach jeglicher Ruster Widerstand. Zwar wurde noch nach vorne gespielt, diese Bemühungen verliefen allerdings recht unkoordiniert. Wie mit der Situation beim Aufsteiger, der auf den vorletzten Platz abgerutscht ist, nun umgegangen wird, bleibt abzuwarten. Ein Trainerwechsel – ob von Vereinsseite ausgelöst oder aber aus Christian Sabans eigener Konsequenz heraus – erscheint nicht völlig ausgeschlossen.





Tore: 1:0 Huck (16.), 2:0 Weiler (45.), 3:0 Edelmann (63./FE), 4:0 Kilic (64.), 5:0 Höll (83.), 6:0 Lucic (88.). Schiedsrichter: Raßl (Karlsruhe). Zuschauer: 100. Gelb-Rot: Pöppinghaus (Rust/85.).



SC Offenburg – VfB Bühl 4:0 (2:0). Einen überraschenden und deutlichen Erfolg feierte der SC Offenburg gegen das Spitzenteam aus Bühl. Das Spiel startete rasant, der SCO versteckte sich nicht und übernahm zu Beginn die Spielkontrolle. Mit dem ersten Angriff schockten die Gastgeber die Bühler und gingen 1:0 in Führung (3.). Tunahan Keskin staubte ab. Nach 25 Minuten sollte es noch schlimmer für den VfB kommen: Jan Philipowski zimmerte den Ball zum 2:0 unter die Latte. Nach einer Stunde erhöhte der Gast den Druck, vor allem nach Eckbällen und Flanken brannte es lichterloh im SCO-Strafraum. So hieß es Zittern bis kurz vor Schluss: Aliu Cisse erhöhte auf 3:0, Ersin Osmanov ließ das 4:0 folgen. "Wir haben uns heute endlich belohnt. Ich muss meiner Mannschaft für diese Leistung ein großes Kompliment aussprechen", sagte SCO-Coach Timo Bayer.





Tore: 1:0 Keskin (3.), 2:0 Philipowski (26.), 3:0 Cisse (83.), 4:0 Osmanov (85.). Schiedsrichter: Jourdan (Stetten). Zuschauer: 100.



FV Langenwinkel – FV Würmersheim 6:0 (1:0). Trotz Kantersiegs machten sich die Gastgeber das Leben schwerer als nötig. Zunächst ließ der FVL drei Hochkaräter aus, ging in einer Drangphase des Gegners in Führung. Aus der Kabine kamen die Lahrer motiviert und bissig zurück. Der Gegner wurde mit robuster Zweikampfführung bearbeitet und systematisch zu Fehlern gezwungen. Aus Ballgewinnen heraus folgten entscheidende weitere Treffer. "Alles in allem haben wir heute auch spielerisch überzeugt, der Sieg war in der Höhe verdient. Mit Blick auf die kommenden Spiele sollte jetzt allerdings auswärts mal etwas Zählbares herausspringen", so Stefan.