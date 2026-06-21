Der SV Rust gewinnt das Hinspiel des Aufstiegsduells zur Landesliga

Erzielt das wichtige 1:1 für die Ruster: Viktor Draghici – Foto: Sebastian Barthmes

Im Hinspiel des Aufstiegsduells zur Fußball-Landesliga erarbeitet sich der SV Rust beim 5:2 (3:1) gegen den FV Muggensturm einen Vorsprung. Den wollen die Blau-Weißen nicht mehr aus der Hand geben.

Der Drei-Tore-Vorsprung ist aus Ruster Sicht ein recht dickes Polster für das Rückspiel, allerdings hätte die Hitzeschlacht am Samstag noch deutlicher zugunsten des Teams von Spielertrainer Lucca Größer ausgehen können. Die Gastgeber des Hinspiels führten 20 Minuten vor dem Schlusspfiff bereits mit 5:1, sogar ein 6:1 lag angesichts des Spielverlaufs und der Kräfteverhältnisse auf dem Platz in der Luft. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.