Der SV Rust entführt die Punkte aus dem Schuttertal Der FV Langenwinkel erzielt den Siegtreffer in der Nachspielzeit

Der FSV Seelbach musste im Duell der Aufsteiger die Punkte an den SV Rust abgeben. Herve Wiedemann erzielte das goldene Tor kurz vor Schlusspfiff. Nach drei Siegen in Folge musste auch der SV Niederschopfheim wieder eine Niederlage einstecken, belohnt wurde hingegen der SC Offenburg, der sein gefälliges Spiel der vergangenen Wochen endlich auch in Tore ummünzen konnte.

FSV Seelbach – SV Rust 0:1 (0:0). Im Duell der Aufsteiger entführte der SV Rust die Punkte aus dem Schuttertal. Herve Wiedemann verwandelte eine Flanke von der Linksaußenposition aus kurzer Distanz per Kopf zum Sieg und fügte den Seelbachern damit die dritte Niederlage in Folge zu. Im ersten Abschnitt waren die Seelbacher spielbestimmend, ließen jedoch etliche gute Chancen liegen. Nach der Pause vermieste dann das körperlich robuste Ruster Spiel die Laune der Dewes-Elf. "Das war teilweise schon hart an der Grenze", befand Ralf Linster, sportlicher Leiter des FSV. Gegen Ende machten die Seelbacher auf und liefen prompt in einen schnellen Gegenangriff, der die Entscheidung brachte.



Gästetrainer Christian Saban hob die Geschlossenheit seines Teams hervor. "Wir hatten anfangs etwas Probleme, auf dem Kunstrasen zu unserem Spiel zu finden." Doch die Abwehr um den überragenden Igor Son habe die FSV-Stützen Fabian Kloos und Sascha Roth komplett kaltgestellt. "Wir hätten den Sieg bereits früher sicherstellen können", so Saban, die Mannschaft hat heute eine richtig starke Leistung gezeigt."





Tor: 0:1 Wiedemann (88.). Schiedsrichter: Lewandowski (Freiburg).



SV Niederschopfheim – VfB Bühl 1:3 (1:1). Nach drei Siegen in Folge kassierte der SV Niederschopfheim eine Heimniederlage. Mit der ersten Chance für die Gäste stand es 0:1 nach einem Angriff über links, den Jens Wartmann aus zentraler Position vollstreckte. Nur wenig später glich Felix Weingart per Strafstoß aus. In der 24. Minute bekamen auch die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, doch Hannes Ehrhardt im SVN-Tor konnte den schwach geschossenen Strafstoß abwehren. Eine Überzahl an Chancen konnte der Gastgeber in den Schlussminuten der ersten Hälfte nicht verwerten und so ging es mit 1:1 in die Pause. Nach Wiederanpfiff konnten zunächst beide Mannschaften beste Torgelegenheiten nicht nutzen. Erneut Jens Wartmann erzielte nach gut einer Stunde per Kopf die Gästeführung. In der Schlussphase warf die Mannschaft von Jan Herdrich alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu retten und wurde in der Nachspielzeit klassisch ausgekontert.





Tore: 0:1 Wartmann (9.), 1:1 Weingart (17./FE), 1:2 Wartmann (63.), 1:3 Tasli (90.+4). Schiedsrichter: Lombardo (Murg). Bes.: Ehrhardt (SVN) hält Foulelfmeter (24.)





FV Langenwinkel – FV Schutterwald 3:2 (0:2). Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten mündeten in einen furiosen Schlussspurt der Gastgeber. "Wir waren in den ersten 30 Minuten richtig schlecht, ehe in der zweiten Hälfte der alte Wille wieder spürbar wurde", sagte FVL-Trainer Klaus Stefan. Die Gäste nutzten im ersten Abschnitt zwei Abwehrfehler auf Langenwinkeler Seite aus. Stefan reagierte mit einem Doppelwechsel zur Pause, fortan spielte nur noch eine Mannschaft. Torjäger Mike Gbajie sorgte für den Anschluss, den Ausgleich besorgte Innenverteidiger Darko Medic nach einer Ecke. Danach hatten beide Teams noch Möglichkeiten, ehe erneut Gbajie in der Nachspielzeit zum Siegtreffer einschoss.