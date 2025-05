Der SV Rott unterliegt dem Schlusslicht

„Die restliche Zeit waren wir zwar am Drücker, aber es reichte nur zu einem Tor für uns“, so Casper. Das erzielte Frederik Fuchs mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel (35.). Kurz nach der Pause ging das Schlusslicht erneut durch Schiffer in Führung. Casper: „Auch danach haben wir alles probiert und waren gar nicht mal so schlecht. Aber vieles hat heute einfach nicht gepasst.“ Für Erftstadt-Lechenich war es am 25. Spieltag der erste Saisonsieg.

