Der SV Rot-Weiss Glottertal will im gegen dem FC Zell vorlegen

Wie hier beim Finalsieg im Bezirkspokal Mitte Mai gegen die SG Simonswald/Obersimonswald wollen die Spieler von RW Glottertal auch in den Aufstiegsspielen zur Landesliga Torerfolge zelebrieren. | Foto: Achim Keller

Patrick Walz, der Cheftrainer des SV Rot-Weiss Glottertal, erwartet bei sommerlichen Temperaturen eine beeindruckende Kulisse. "Mit 800 bis 1000 Zuschauern" rechne er schon, wenn am Sonntag, 17 Uhr, das erste Aufstiegsspiel zur Landesliga gegen den FC Zell, den Vizemeister der Bezirksliga Hochrhein, angepfiffen wird. "Ich freue mich auf das Spiel und hoffe, wir erwischen einen guten Tag", sagt Walz. Mit Informationen über den Gegner sei er gut versorgt. Zum einen hat Felix Scharbach aus der sportlichen Leitung die Partie der Zeller gegen den FC Schönau (1:0) verfolgt, zum anderen liege Videomaterial einer weiteren Partie der Wiesentäler vor.

Weiterlesen: SV Rot-Weiss Glottertal will im ersten Aufstiegsspiel zur Landesliga gegen FC Zell vorlegen (BZ-Plus)