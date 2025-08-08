Der SV Rosellen hält sich mit Prognosen noch zurück

Der Saisonstart steht kurz bevor. Für den SV Rosellen ist das Ziel klar: Es soll in die oberen Regionen der Tabelle gehen – ob es bis ganz an die Spitze reicht, ist jedoch noch offen. In der vergangenen Saison stand der Sportverein noch auf dem zweiten Platz der Kreisliga A, mit einem nahezu identischen Kader soll jetzt wieder oben angegriffen werden.

Ein nahezu identischer, aber eben nicht der genau gleiche Kader. Mit Jan Louis Bender stößt ein treffsicherer Mittelfeldspieler zur Mannschaft hinzu. In den zurückliegenden Jahren war er beim TuS Usseln in der Kreisoberliga Waldeck aktiv. Dass er weiß wo das Tor steht, hat er schon immer bewiesen, in der abgelaufenen Saison kam sein außergewöhnlicher Torriecher aber zu seinem Höhepunkt. In 28 Spielen netzte er 30 mal ein und legte ein Tor vor – ein Wahnsinns-Wert. Sportlicher Leiter Robin Geißler sorgt sich aktuell aber eher um seinen gesundheitlichen Zustand, wie er FuPa Niederrhein erzählt: „Aktuell laboriert er leider noch an einer Knieverletzung, aber wir versuchen, ihn in bestmöglich zu unterstützen. Sodass er wieder topfit wird und in Folge eine erfolgreiche Zeit bei uns haben wird“, weiter sagt er erfreut: „Gerade menschlich passt Louis hervorragend in unsere Mannschaft, was uns besonders wichtig ist.“

Neben Bender kehren zwei weitere Akteure in den Kader des neuen und zugleich alten Trainers Hermann ‘Dicky’ Otten zurück. Nach längeren verletzungsbedingten Pausen stehen Simon Petri und Max Lindemann nun wieder zur Verfügung.

Die Vorbereitung lief bei den Schwarz-Gelben reibungslos – Sechs Spiele, sechs Siege. Angefangen mit einem 4:1-Sieg über A-Ligisten VfL Benrath, über den wohl spannendsten Erfolg, ein 3:1 gegen Bezirksligisten TSV Weeze, bis hin zum letzten Test vor Saisonbeginn gegen Wersten 04. Geißler, der auch gleichzeitig als Spieler aktiv ist, ist hocherfreut über die laufende Vorbereitung: „Die Vorbereitung lief auf jeden Fall gut. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft, die Ergebnisse haben gestimmt und wir haben sehr hart gearbeitet!“

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr FC SF Delhoven Delhoven SV Rosellen SV Rosellen 19:30 live PUSH

In der nächsten Woche steht schon das erste Saisonspiel beim FC Delhoven an. In Rosellen wird ein mitreißendes Spiel erwartet. Die vergangene Jahre zeigen aber, dass die Delhovener sich meist geschlagen geben müssen. So einfach ist das für Geißler aber nicht, er weiß um die Intensität in diesen Begegnungen, vor allem zum Saisonstart: „Ich hoffe wir können den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen und zeigen eine gute Leistung. Wir haben in den letzten Jahren immer enge Spiele gegen den FC Delhoven gehabt und wissen, dass es dort direkt zur Sache gehen wird.“

Bescheidene Saisonziele

Das Saisonziel steht auch fest, oben mitmischen. Den Neussern ist aber auch klar, dass es nicht nur sie gibt, die den Anspruch für den Aufstieg erheben. Es seien vier bis fünf Teams, die ebenso das im Rennen um den Aufstieg kämpfen werden. Deshalb gilt beim SV erstmal Zurückhaltung, was vorzeitige Prognosen oder Aufstiegs-Ansprüche angeht. Geißler stellt klar: „Wir konzentrieren uns zunächst darauf, noch konstanter unsere Leistung auf den Platz zu bringen“, auch wenn die Mannschaft ihre ihre Stabilität in den vergangen Wochen schon mehrfach unter Beweis gestellt hat.

Mit neuem Trainer, konstantem Kader und einer Vorbereitung, die sich sehen lassen kann, geht es für den SV Rosellen im ersten Saisonspiel nach Delhoven. Eine Aufgabe, die in vorherigen Spielen mehrfach gelöst werden konnte. Nun gilt es mit positivem Gefühl in die Saison zu starten und an die Leistung der abgeschlossenen Saison anzuknüpfen.