Der SV Rödinghausen verpflichtet Rechtsverteidiger Manuel Reutter

Rödinghausen bindet Reutter langfristig





Der SV Rödinghausen hat seine Personalplanungen auf der rechten Abwehrseite vorzeitig abgeschlossen: Mit Manuel Reutter verpflichtet der Regionalligist einen erfahrenen Außenverteidiger, der zuletzt beim Chemnitzer FC als Stammkraft agierte. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Reutter, der seine fußballerische Ausbildung beim VfB Stuttgart durchlief und zwischenzeitlich zum Kader der U-Nationalmannschaften des DFB gehörte, absolvierte bereits knapp 140 Spiele in der Regionalliga – eine beachtliche Bilanz in diesem Alter. In Chemnitz war er in den vergangenen beiden Spielzeiten gesetzt und stand in insgesamt 58 Pflichtspielen auf dem Feld.