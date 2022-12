Der SV Rödinghausen II schließt das Jahr erfolgreich ab Das Team von Trainer Björn Hollenberg schlägt den SC Westfalia Kinderhaus im letzten Spiel des Jahres 4:0. Der Coach freut sich über die gute Entwicklung.

Dabei begann die Partie zunächst recht ereignisarm, beide Teams neutralisierten sich größtenteils, so dass wenig Gefahr vor den Toren entstand. Die erste nennenswerte Möglichkeiten hatten die Gastgeber nach gut einer halben Stunde: Nico Tübing setzte sich auf Linksaußen mit etwas Glück durch, wodurch der Ball bei Janis Büscher auf Höhe der Grundlinie landete. Dessen Pass in den Rückraum setzte Fynn Mewes aus gut zehn Metern rechts am Tor vorbei. Knapp zehn Minuten später klingelte es dann erstmals im Kasten der Gäste: In einer ähnlichen Szene wie zuvor sah Mattis Rohlfing den besser postierten Tübing im Rückraum, der auf Höhe des Elfmeterpunktes flach verwandelte (38.).

Ein Treffer der Gäste wird nicht gegeben

Die „Schlüsselszene“, wie Hollenberg nach dem Spiel sagte, ereignete sich dann kurz vor dem Pausenpfiff. Ein direkter Freistoß der Gäste fand den Weg in das Tor. Weil ein Gästeakteur nach Ansicht des Unparteiischen jedoch einen Spieler von Rödinghausen II umriss, zählte der Treffer nicht – zum Unverständnis der Gäste.

Es schien, als hätte Kinderhaus nach der Pause zunächst noch ordentlich Wut im Bauch gehabt, die kurze Drangphase hielt jedoch nur einige Minuten an, bevor sich ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang abzeichnete. In Minute 63 fiel dann das 2:0: Dieses Mal fand Tübing im Rückraum den frei stehenden Mewes, der es nun besser machte als im ersten Durchgang und locker verwandelte.