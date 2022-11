Der SV Rödinghausen II freut sich auf starken Nachbarn Das Team von Trainer Björn Hollenberg erwartet den FC Preußen Espelkamp. An die letzte Saison gibt es allerdings keine guten Erinnerungen.

Es ist eine Art Nachbarschaftsduell am Wiehen. Am Sonntag um 14.30 Uhr hat der SV Rödinghausen in der Westfalenliga den FC Preußen Espelkamp zu Gast.

„Ich halte Espelkamp vom Grundpotenzial vor allem an der Spitze des Kaders nach wie vor für die beste Mannschaft in unserer Klasse“, zollt SVR-Trainer Björn Hollenberg dem Gegner aus dem Altkreis Lübbecke Respekt. „Es hat sich aber auch schon gezeigt, dass sie zu knacken sind.“

Als Siebter der Tabelle steht Espelkamp drei Plätze besser da als Rödinghausen II und hat fünf Zähler mehr auf dem Konto. „Aber nachdem wir zuletzt zweimal gewonnen haben, können wir ein Stück weit befreiter und selbstbewusst in das Spiel gehen. Die letzten beiden Partien haben Lust auf mehr gemacht, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Leistung“, sagt Hollenberg.



Weniger gut sind die Erinnerungen des Trainers an die vergangene Saison – da unterlag seine Mannschaft daheim 1:6 gegen die Preußen. „Wir haben da also auch noch ein bisschen was gutzumachen.“ Verzichten müssen die Gastgeber am Sonntag neben den länger verletzten Akteuren auf Dogukan Demiray und Daniel Wessler. Hollenberg: „Außerdem hat sich Christopher Hölscher in Peckeloh eventuell schwerer am Knie verletzt. Da steht eine genaue Diagnose noch aus.“