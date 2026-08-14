Der SV Rindern hält den Ball flach und setzt auf den Faktor Demut Marius Krausel tritt beim Bezirksligisten seine erste Station als Cheftrainer an und ist begeistert von seiner neuen Aufgabe. Diese Ziele setzt sich der Klub, der von vielen Konkurrenten als Geheimfavorit gehandelt wird. von RP / Nils Hendricks · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Rindern trifft zum Auftakt auf Weeze – Foto: Pascal Derks

Es hat nicht lange gedauert, bis Marius Krausel in seiner neuen Rolle als Trainer des SV Rindern angekommen ist. Der 35-Jährige, der als Spieler mehr als 350 Einsätze in der Landes- und Bezirksliga vorweisen kann, trat im Sommer beim Bezirksligisten die Nachfolge von Christian Roeskens an, der die Mannschaft viele Jahre lang betreut hatte.

„Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man jahrelang selbst auf dem Platz stand und nun eigene Ideen entwickeln und einbringen kann. Aber genau wie die Jungs auf dem Platz lerne auch ich noch dazu“, sagt Krausel. Mit Tristan Zwartjes steht ihm ein langjähriger Weggefährte und Freund als Co-Trainer zur Seite. „Den Fußball habe ich auch nicht erfunden“ Die Zusammenarbeit hat sich bereits in der Saisonvorbereitung bewährt. „Das läuft wirklich sehr harmonisch zwischen uns. Ich sehe mich nicht als Diktator – den Fußball habe ich auch nicht erfunden. Wir sprechen viel miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Tristan übernimmt bestimmte Trainingsinhalte und ich andere“, berichtet der 35-Jährige.

Rund anderthalb Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den TSV Weeze sieht Krausel nur noch punktuell Verbesserungspotenzial. „Im Grunde sind wir zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben ordentlich an der Ausdauer gearbeitet. Da wollten wir uns verbessern, um die Spiele künftig noch intensiver gestalten zu können“, sagt der 35-Jährige. Wo seine Mannschaft spielerisch steht, werde sich in den kommenden Wochen zeigen. Indizien liefern für gewöhnlich die Testspiele. Aus den Ergebnissen des SV Rindern lässt sich der aktuelle Leistungsstand allerdings nur schwer ablesen. Zum Auftakt setzte es gegen den A-Ligisten Uedem eine 1:4-Niederlage. Es folgten ein 2:2 beim Bezirksligisten Hamborn 07 und ein 3:1-Erfolg über den Landesligisten Viktoria Goch. Anschließend gerieten die Zebras beim Landesligisten 1. FC Lintfort mit 2:8 unter die Räder, ehe sie den SV Vrasselt (Kreisliga A) mit 5:0 bezwangen. Auch der mühevolle 1:0-Pflichtsieg im Kreispokal beim B-Ligisten TuS Kranenburg gibt nur wenig Aufschluss über die Form zum Saisonstart.