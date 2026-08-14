Der SV Rindern hält den Ball flach und setzt auf den Faktor Demut

Es hat nicht lange gedauert, bis Marius Krausel in seiner neuen Rolle als Trainer des SV Rindern angekommen ist. Der 35-Jährige, der als Spieler mehr als 350 Einsätze in der Landes- und Bezirksliga vorweisen kann, trat im Sommer beim Bezirksligisten die Nachfolge von Christian Roeskens an, der die Mannschaft viele Jahre lang betreut hatte.
„Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man jahrelang selbst auf dem Platz stand und nun eigene Ideen entwickeln und einbringen kann. Aber genau wie die Jungs auf dem Platz lerne auch ich noch dazu“, sagt Krausel. Mit Tristan Zwartjes steht ihm ein langjähriger Weggefährte und Freund als Co-Trainer zur Seite.
Die Zusammenarbeit hat sich bereits in der Saisonvorbereitung bewährt. „Das läuft wirklich sehr harmonisch zwischen uns. Ich sehe mich nicht als Diktator – den Fußball habe ich auch nicht erfunden. Wir sprechen viel miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Tristan übernimmt bestimmte Trainingsinhalte und ich andere“, berichtet der 35-Jährige.
Rund anderthalb Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel gegen den TSV Weeze sieht Krausel nur noch punktuell Verbesserungspotenzial. „Im Grunde sind wir zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben ordentlich an der Ausdauer gearbeitet. Da wollten wir uns verbessern, um die Spiele künftig noch intensiver gestalten zu können“, sagt der 35-Jährige. Wo seine Mannschaft spielerisch steht, werde sich in den kommenden Wochen zeigen.
Indizien liefern für gewöhnlich die Testspiele. Aus den Ergebnissen des SV Rindern lässt sich der aktuelle Leistungsstand allerdings nur schwer ablesen. Zum Auftakt setzte es gegen den A-Ligisten Uedem eine 1:4-Niederlage. Es folgten ein 2:2 beim Bezirksligisten Hamborn 07 und ein 3:1-Erfolg über den Landesligisten Viktoria Goch. Anschließend gerieten die Zebras beim Landesligisten 1. FC Lintfort mit 2:8 unter die Räder, ehe sie den SV Vrasselt (Kreisliga A) mit 5:0 bezwangen. Auch der mühevolle 1:0-Pflichtsieg im Kreispokal beim B-Ligisten TuS Kranenburg gibt nur wenig Aufschluss über die Form zum Saisonstart.
Abseits vom Platz scheint die Chemie beim SV Rindern bereits zu stimmen. Marius Krausel weiß, wie wichtig ein funktionierendes Mannschaftsgefüge ist. „Wenn die Kabine stimmt, stimmt es auch auf dem Platz. Wir haben zusammen gegrillt, waren beim Biwak und auf der Materborner Kirmes. Ich habe den Eindruck, dass wir eine sehr homogene Truppe sind“, sagt der langjährige Spieler des 1. FC Kleve.
Wohin die Reise für den SV Rindern in dieser Saison gehen soll, möchte Krausel noch nicht verraten. Mit einer konkreten Zielsetzung hält sich der Trainer bewusst zurück und verweist stattdessen auf die Konkurrenz. „Vieles wird in dieser Liga über die Konstanz entschieden. Oben muss man natürlich Kevelaer und Twisteden auf dem Schirm haben. Auch wir haben intern ein Ziel formuliert. Aber eine Portion Demut tut uns ganz gut“, sagt der Trainer.
Am Sonntag wird es für die Mannschaft, die von der Konkurrenz wieder einmal als Geheimfavorit gehandelt wird, ernst. Zum Saisonauftakt ist der SV Rindern ab 15 Uhr im Nachbarschaftsduell beim TSV Weeze gefordert. Der letzte Auftritt im August-Janssen-Stadion liegt gerade einmal drei Monate zurück – am 10. Mai kassierten die Zebras eine 3:5-Niederlage. „Diesmal wollen wir dort selbstbewusst auftreten und nach Möglichkeit etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Marius Krausel.