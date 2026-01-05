Der SV Rindern entthront den 1. FC Kleve

Wenn das mal kein gutes Zeichen für die sportliche Zukunft ist ! Bezirksligist SV Rindern hat sich am Samstag den Titel des Klever Hallenstadtmeisters gesichert und damit einen optimalen Start in sein Jubiläumsjahr erwischt.

Die „Hundertjährigen“ von der Wasserburg entthronten in einem packenden Endspiel Pokalverteidiger 1. FC Kleve, der 2025 noch mit seiner Oberliga-Mannschaft zum Titel gestürmt war – am Ende leuchtete ein 4:1 für den SV Rindern von der Anzeigetafel. Diesmal hatten die Rot-Blauen wieder ihr zweites Team aus der Kreisliga A ins Rennen geschickt. Das Neunmeterschießen um Platz drei gewann B-Ligist BV DJK Kellen gegen Siegfried Materborn (Kreisliga A).

Dabei wurden Erinnerungen an das Vorjahr wach, als der SV Rindern bereits sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden war. „Da dachte ich schon, dass das schon wieder losgeht. Wenn man das erste Spiel verliert, rennt man der Musik immer ein bisschen hinterher und muss am bestenalles gewinnen. Das haben wir zum Glück geschafft. Die Jungs haben das sehr gut gemacht“, sagte Christian Roeskens.

Für den späteren Champion und seinen scheidenden Trainer Christian Roeskens, der sich im Sommer nach sechs Jahren eine Auszeit genehmigt, verlief der Start ins Turnier alles andere als nach Plan. Der SV Rindern verlor sein Auftaktspiel vor gut gefüllten Rängen in der Sporthalle am Schulzentrum Kellen mit 0:2 gegen C-Ligist VfR Warbeyen, der nach zweijähriger Abstinenz wieder bei den Titelkämpfen mitmischte.

Fehlstart blieb ohne Folgen

Die Zebras korrigierten den Fehlstart schnell mit einem 2:1-Sieg über Mitfavorit Siegfried Materborn. Der A-Liga-Tabellenführer zog als Zweitplatzierter der Gruppe A ins Halbfinale ein. In Gruppe B gab es ebenfalls keine großen Überraschungen – am ehesten noch, dass BV DJK Kellen den 1. FC Kleve mit 2:1 schlagen konnte. Aufgrund der besseren Tordifferenz holten sich die Klever trotzdem den Gruppensieg.

Im ersten Halbfinale lieferten sich Rindern und Kellen ein enges Duell. Leon Naß brachte den Bezirksligisten nach drei Minuten aus spitzem Winkel in Führung, doch Simon Rütten antwortete postwendend für die Kellener (4.). Auch auf den erneuten Führungstreffer von Philipp Roosen (7.) fand der B-Ligist die richtige Antwort. Jannick Börgers (9.) schickte die Partie ins Neunmeterschießen, das mit insgesamt elf Fehlschüssen zur Nervenprobe geriet. Kellens Moris van Ophuysen setzte den 18. Versuch über die Latte – und der SV Rindern stand im Finale.

Auch das zweite Halbfinale ging über die volle Distanz: Auf den Klever Führungstreffer durch Kosovar Demiri (8.) folgte Sekunden später das Slapstick-Tor des Tages. Materborns Lukas Gervens bewies, dass es manchmal einfach reicht, an der richtigen Stelle zu stehen, als ihm ein Klever Abstoß an den Kopf knallte und von dort zum Ausgleich ins Tor kullerte. Vom Neunmeterpunkt ließ der FC Kleve allerdings nichts mehr anbrennen: Vier von fünf Schützen verwandelten – Kosovar Demiri machte schließlich das dritte Endspiel in Folge klar.

Dort ging es gleich heiß her: Rinderns Lukas Müller eröffnete den Torreigen nach nur 40 Sekunden mit einem sehenswerten Hackentreffer. Auf das 2:0 durch Philipp Roosen (4.) ließ Kosovar Demiri zwar schnell den Anschlusstreffer folgen (5.). Doch ein Überzahltreffer von Marlon Irsch (9.) und ein von Roosen vollendeter Tempo-Gegenstoß (10.) bescherten dem SV Rindern den Turniersieg – und dem selbsternannten „Budenzauber-Fan“ Christian Roeskens ein schönes Abschiedsgeschenk.

Der Rinderner Trainer strahlte nach dem Abpfiff des Endspiels über beide Backen. „Weil es mein letztes Turnier war, haben diesmal weitaus mehr Spieler als im vergangenen Jahr mitgemacht. Man hat gesehen, was mit ein bisschen mehr Qualität auf dem Platz möglich ist. Ich bin sehr glücklich über den Turniersieg und werde mich jetzt erst einmal mit einer Kiste Bier bei meiner Mannschaft bedanken“, sagte Christian Roeskens.

