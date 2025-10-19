Der SV Rindern befindet sich in der Erfolgsspur

Manche Siege sind Balsam für die Trainerseele. Der 4:0 (0:0)-Erfolg des Bezirksligisten SV Rindern gegen die SV Friedrichsfeld gehört zu dieser Sorte. Mit einem 3:1 bei Westfalia Anholt hatte die Mannschaft nach einem holprigen Saisonstart bereits eine Woche zuvor die richtige Richtung einschlagen.
Auf diesen Schritt ließen die Schützlinge von Christian Roeskens am Freitagabend einen weiteren folgen. „In der zweiten Halbzeit haben wir gut zugelegt. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber der Sieg ist in jedem Fall hochverdient“, sagte der Rinderner Trainer, dessen Nervenkostüm in den Wochen vor dem erlösenden Doppelsieg ein ums andere Mal strapaziert worden war.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Mohamad Al Ahmad den SV Rindern in der 52. Minute in Führung gebracht. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass der Gäste spritzte der Stürmer dazwischen und schob zum 1:0 ein. „Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen. Es wirkte fast so, als ob beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden wären. Nach dem 1:0 haben wir dann das Heft übernommen und folgerichtig das 2:0 und 3:0 nachgelegt“, so Roeskens.
Den zweiten Treffer erzielte Maximilian Janssen nach einer Stunde mit einem schönen Heber über Gäste-Keeper Lukas Botor. Beim 3:0 (87.) verwertete der Rinderner Torjäger eine Flanke am zweiten Pfosten. In der 90. Minute verwandelte Mika Winkler einen an Florian Engelen verursachten Foulelfmeter zum 4:0-Endstand.
Nach dem zweiten Sieg in Folge hat der SV Rindern 14 Punkte auf dem Konto und ist damit im Mittelfeld der Tabelle angekommen. Am kommenden Freitag ist das Team ab 20 Uhr in Bocholt beim Tabellendritten TuS Stenern gefordert – in der aktuellen Form ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.
SV Rindern: Janßen – Romanow (70. Irsch), Polders, Albrecht, Kramer (77. Winkler), Janssen (87. Engelen), Tiemer, Evrard, Artas, Al Ahmad (81. Müller), Boßmann.