Gute Laune in Rindern. – Foto: Jette Oster

Der SV Rindern befindet sich in der Erfolgsspur SV Rindern: Die Mannschaft des Bezirksligisten zeigt endlich, wozu sie an einem guten Tag in der Lage ist. Beim 4:0 gegen die SV Friedrichsfeld läuft nach der Pause alles wie am Schnürchen. So reagiert der erleichterte Sportchef.

Manche Siege sind Balsam für die Trainerseele. Der 4:0 (0:0)-Erfolg des Bezirksligisten SV Rindern gegen die SV Friedrichsfeld gehört zu dieser Sorte. Mit einem 3:1 bei Westfalia Anholt hatte die Mannschaft nach einem holprigen Saisonstart bereits eine Woche zuvor die richtige Richtung einschlagen.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr SV Rindern SV Rindern SV 08/29 Friedrichsfeld SV Friedrich 4 0 Abpfiff Auf diesen Schritt ließen die Schützlinge von Christian Roeskens am Freitagabend einen weiteren folgen. „In der zweiten Halbzeit haben wir gut zugelegt. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber der Sieg ist in jedem Fall hochverdient“, sagte der Rinderner Trainer, dessen Nervenkostüm in den Wochen vor dem erlösenden Doppelsieg ein ums andere Mal strapaziert worden war.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit hatte Mohamad Al Ahmad den SV Rindern in der 52. Minute in Führung gebracht. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass der Gäste spritzte der Stürmer dazwischen und schob zum 1:0 ein. „Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen. Es wirkte fast so, als ob beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden wären. Nach dem 1:0 haben wir dann das Heft übernommen und folgerichtig das 2:0 und 3:0 nachgelegt“, so Roeskens. Ergebnis noch hochgeschraubt