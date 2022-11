Der SV Rindern ärgert den SV Budberg nur eine Halbzeit Bezirksliga, Gruppe 4: Am Ende siegt Budberg mit 4:1.

Zunächst verlief alles erwartungsgemäß. Mit seinem 26. Saisontor im 14. Spiel brachte Torjäger Moritz Paul den SV Budberg in der elften Minute in Führung. Doch der SV Rindern schlug zurück. Nach einem schönen Zusammenspiel von Leon Kadriu und Carsten Langenberg scheiterte Alexander Tissen zunächst am Keeper, ehe Langenberg den Ball im Nachsetzen über die Linie drückte (21.). „Budberg ist sehr gut gestartet. Wir haben uns nach und nach gesteigert und hatten sogar Möglichkeiten, in Führung zu gehen“, sagte Rinderns Trainer Christian Roeskens.

In Hälfte zwei hielt sein Team dem Druck aber nicht mehr stand. Emir Demiri (58., 75.) und Emanuel Amissah (81.) machten den Erfolg des Favoriten perfekt. „Budberg hatte ein paar schnelle Spieler, die uns vor große Probleme gestellt haben. Das Team hat verdient gewonnen“, so Roeskens.