Der SV Reinstetten verstärkt sich weiter für die kommende Saison

Lukas Eisele wechselt von der SG Muttensweiler/Hochdorf nach Reinstetten

Lukas Eisele, 26 Jahre alt, war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die SGM Muttensweiler/Hochdorf in der Bezirksliga aktiv. Trotz des Abstiegs in der abgelaufenen Saison zeigte der Mittelfeld-/ Abwehrspieler mit 15 Treffern in 55 Partien in den letzten zwei Jahren seine Torgefahr. Nun wagt Eisele den Schritt in die Landesliga zum SV Reinstetten – ein Wechsel, der vor allem durch die Gespräche mit Trainer Florian Treske zustande kam.

„Anfang des Jahres ist Florian Treske auf mich zugekommen, daraufhin hatten wir ein paar echt gute Gespräche geführt. Im Training hat mir vor allem der Zug und die Qualität der Mannschaft gefallen“, erklärt Eisele. Die Entscheidung für Reinstetten fiel schließlich aufgrund der sportlichen Perspektive: „Die Herausforderung und Chance, noch einmal Landesliga in einer qualitativ so guten Mannschaft zu spielen, mit einem Trainer, der mich fußballerisch nochmal weiterbringen will, hat schlussendlich den Ausschlag gegeben.“ Ziel sei es, sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln und „mit der Mannschaft einen guten und erfolgreichen Fußball zu spielen“.

Thomas Möller wird neuer Torwarttrainer

Mit Thomas Möller erhält der SV Reinstetten künftig einen erfahrenen Torwarttrainer. Nach Stationen bei der SG Ringschnait/Mittelbuch, dem SV Ochsenhausen, dem FV Olympia Laupheim und als Co-Trainer sowie Torwartcoach beim SV Ringschnait bringt der 56-Jährige umfassende Kenntnisse im Amateurfußball mit. Zuletzt war Möller bei der SG Ringschnait/Mittelbuch aktiv. Nun übernimmt er die Verantwortung für das Torwarttraining in Reinstetten.

Den Ausschlag für seine Zusage gab das persönliche Umfeld und die sportlichen Ambitionen des Vereins: „Patrick Kunz hatte mich im März kontaktiert und mir das Interesse des SV Reinstetten an einer Zusammenarbeit mitgeteilt gehabt.“ Auch der Austausch mit Torhüter Alexander Beck sei prägend gewesen. „Der SV Reinstetten hat sich das Ziel gesetzt, sich in der Spitze der Landesliga zu etablieren. An dieser ehrgeizigen, aber auf jeden Fall machbaren Aufgabe mitzuwirken, reizt mich sehr“, betont Möller.

In den kommenden Monaten will er seine langjährige Erfahrung in die Ausbildung der Torhüter einbringen: „Ein selbstbewusster und auf hohem Level agierender Torspieler ist dabei eine wesentliche Stütze des Spiels. Und genau daran werden wir arbeiten.“ Besonders angetan zeigte sich Möller vom Teamgeist der Mannschaft: „Bei einigen der vergangenen Spiele des SV Reinstetten, die ich mir angeschaut hatte, beeindruckte mich vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und der gemeinsame Wille, sowohl für die Offensive als auch die Defensive zu arbeiten.“

Andreas Kiekopf bleibt Trainer der zweiten Mannschaft

Abgerundet wird das personelle Bild beim SV Reinstetten durch die Entscheidung, Andreas Kiekopf weiterhin als Trainer der zweiten Mannschaft SGM Reinstetten/Hürbel II zu beschäftigen. Der 32-Jährige hatte das Team im April nach der Trennung von Andreas Härle zunächst interimsmäßig übernommen. Bereits zwischen 2014 und 2018 war Kiekopf in gleicher Funktion aktiv. Auch als Trainer der Damenmannschaft des FC Bellamont und des TSV Warthausen sammelte er Erfahrung.

Kiekopf war auch maßgeblich am Klassenerhalt der SGM in der Kreisliga A3 Oberschwaben beteiligt. Das Relegationsspiel konnte die SGM mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Inter Laupheim für sich entscheiden. Mit dem Verbleib Kiekopfs setzt der Verein auf Kontinuität im Unterbau und will damit die positive Entwicklung der vergangenen Monate stabilisieren.