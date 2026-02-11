Der SV Reinstetten verpflichtet einen Torjäger zur neuen Saison

„Der Offensivspieler hat sich in den vergangenen Jahren durch konstant starke Leistungen einen ausgezeichneten Namen im Bezirk gemacht“, beschreibt der SVR den Spieler. Besonders hervorgehoben werden seine physischen und technischen Stärken: „Luca Ruedi ist ein schneller und körperlich präsenter Stürmer, der insbesondere durch seine ausgeprägte Kopfballstärke sowie seine hohe Abschlussqualität überzeugt.“

Charakter als weiterer Faktor

Nicht nur sportliche Argumente waren ausschlaggebend. Der Verein betont ausdrücklich auch ein andere Komponente: „Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt Luca Ruedi auch menschlich ideale Voraussetzungen mit. Er gilt als absoluter Teamplayer, bei dem der mannschaftliche Erfolg stets im Vordergrund steht!“

Perspektive unter neuem Trainer

Die Verpflichtung ist eng mit dem künftigen Trainer des SVR verknüpft. „Der Verein freut sich darauf, Luca Ruedi in der kommenden Saison unter der Leitung des neuen Cheftrainers Michael Bochtler im Waldstadion begrüßen zu dürfen und gemeinsam die sportlichen Ziele für die Saison 2026/27 anzugehen.“