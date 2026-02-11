Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Der SV Reinstetten verpflichtet einen Torjäger zur neuen Saison
Luca Ruedi kommt von der SGM Ringschnait/Mittelbuch
von Matthias Kloos · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Luca Ruedi (links im Bild) geht in der kommenden Saison für den SV Reinstetten auf Torejagd. – Foto: Florian Achberger
Der SV Reinstetten, aktuell Tabellendritter der Landesliga, Staffel 4, mit 30 Punkten und nur einem Zähler Rückstand auf den FC Blaubeuren, treibt seine Kaderplanung frühzeitig voran. Nach dem 4:3-Testspielsieg bei der SG Warthausen/Birkenhard und vor dem letzten Vorbereitungsspiel bei SW Donau richtet sich der Blick bereits auf die Saison 2026/27 – und auf eine prominente Offensivverpflichtung.
Mit Luca Ruedi (26) wechselt ein Stürmer mit beeindruckender Bilanz nach Reinstetten. Seit der Saison 17/18 lief er für seinen Heimatverein SV Mittelbuch auf, seit 23/24 in der SGM Ringschnait/Mittelbuch. Laut FuPa-Datenbank stehen 147 Spiele und 93 Tore zu Buche, in der laufenden Spielzeit bereits 12 Treffer in 17 Partien (derzeit Platz sechs in der Torjägerliste der Bezirksliga Oberschwaben). Der Verein schreibt dazu in einer Mitteilung an FuPa folgendes: "Der SV Reinstetten freut sich, die Verpflichtung von Luca Ruedi für die Saison 2026/27 bekanntzugeben.“
Profil eines Zielstürmers
„Der Offensivspieler hat sich in den vergangenen Jahren durch konstant starke Leistungen einen ausgezeichneten Namen im Bezirk gemacht“, beschreibt der SVR den Spieler. Besonders hervorgehoben werden seine physischen und technischen Stärken: „Luca Ruedi ist ein schneller und körperlich präsenter Stürmer, der insbesondere durch seine ausgeprägte Kopfballstärke sowie seine hohe Abschlussqualität überzeugt.“
Charakter als weiterer Faktor
Nicht nur sportliche Argumente waren ausschlaggebend. Der Verein betont ausdrücklich auch ein andere Komponente: „Neben seinen sportlichen Qualitäten bringt Luca Ruedi auch menschlich ideale Voraussetzungen mit. Er gilt als absoluter Teamplayer, bei dem der mannschaftliche Erfolg stets im Vordergrund steht!“
Perspektive unter neuem Trainer
Die Verpflichtung ist eng mit dem künftigen Trainer des SVR verknüpft. „Der Verein freut sich darauf, Luca Ruedi in der kommenden Saison unter der Leitung des neuen Cheftrainers Michael Bochtler im Waldstadion begrüßen zu dürfen und gemeinsam die sportlichen Ziele für die Saison 2026/27 anzugehen.“
Davor seht jedoch noch die Rückrunde an, die für Reinstetten in der Landesliga Staffel 4 mit dem Topspiel am Samstag 21.02. um 18:30 Uhr beim Tabellenzweiten FC Blaubeuren beginnt. Mit einem Sieg könnte der SV Reinstetten an Blaubeuren vorbeziehen.