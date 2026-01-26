Der SV Reinstetten präsentiert den Trainer für die neue Saison

Der SV Reinstetten stellt die Weichen für die kommende Saison – und tut das in einer Situation, in der sportlich vieles passt. Der Landesligist steht derzeit auf Platz drei der Landesliga, Staffel 4, gleichzeitig war klar: An der Seitenlinie wird sich im Sommer etwas verändern. Florian Treske wechselt zum Beginn der neuen Saison zum SSV Ehingen-Süd, der SVR präsentiert nun den Nachfolger.

Michael Bochtler (50) übernimmt den SV Reinstetten zur neuen Saison. Bochtler war zuletzt bis zum Ende der Saison 2024/25 neun Jahre Trainer beim SSV Ehingen-Süd, ehe er in dieser Spielzeit eine Pause eingelegt hatte. Seine Bilanz ist eng mit der Entwicklung des SSV verknüpft: In seiner ersten Saison 2016/17 stieg er mit Ehingen-Süd direkt von der Landesliga Staffel 4 in die Verbandsliga Württemberg auf, anschließend spielte der Verein acht Jahre in der Verbandsliga, bevor Bochtler sich zum Ende der Saison 2024/25 mit dem erneuten Klassenerhalt verabschiedete.

Abteilungsleiter Patrick Hertenberger sagt dazu folgendes:. „Wir sind sehr glücklich, Michael Bochtler zur neuen Saison als Trainer präsentieren zu können. Wir sind überzeugt, dass er die bisher sehr gute Arbeit von Flo erfolgreich weiterführen wird und sowohl die Mannschaft als auch der gesamte Verein von seinem Fachwissen und seiner Expertise profitieren können.“