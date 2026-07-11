Der SV Rees ist jetzt offiziell ein Inklusions-Partnerverein des FVN

Mit zwei Mannschaften hat die Reeser Abteilung für Menschen mit Handicap erfolgreich am Inklusionstag des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) auf der Anlage der Sportschule Duisburg-Wedau teilgenommen.
Die erste Mannschaft trat in der Niveaustufe 2 an. In der Gruppe mit insgesamt sechs Teams zeigte der SV Rees eine hervorragende Leistung und konnte alle fünf Spiele für sich entscheiden.
Die zweite Reeser Mannschaft kickte in der Niveaustufe 3. Auch hier konnten die Spielerinnen und Spieler aus überzeugen. Von vier Gruppenspielen wurden zwei gewonnen, ein Duell endete unentschieden und lediglich eine Partie ging verloren.
Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die Auszeichnung des jüngsten Akteurs aus der Reeser Mannschaft. So wurde Till Keim für das schönste Tor des Turniers geehrt.
Außerdem war aus der Reeser Abteilung Peter Verwayen als Schiedsrichter in Wedau im Einsatz und zeigte bei der Leitung mehrerer Spiele eine sehr gute Leistung.
„Für alle Beteiligten war es ein gelungener und erlebnisreicher Tag, an den wir uns gerne zurückerinnern werden“, sagt Abteilungsleiter Eddy Irro, der sich außerdem im Rahmen des Inklusionstages darüber freuen durfte, dass der SV Rees nun offiziell als Inklusions-Partnerverein des Fußballverbandes Niederrhein anerkannt wird. „Diese Auszeichnung bestätigt das kontinuierliche Engagement unseres Vereins für Inklusion und Chancengleichheit im Sport und erfüllt uns mit großem Stolz“, sagt Eddy Irro.
Zudem war im Juni mit Franziska Jochem eine weitere Fußballspielerin aus Rees im Einsatz – und zwar bei den Special Olympics Nationale Spiele im Saarland. Mit ihrem Team, dem DJK Soccerteam Franz-Sales-Haus Essen, erreichte sie einen hervorragenden vierten Platz.
„Wir sind stolz auf Franziskas Einsatz und gratulieren ihr sowie der gesamten Mannschaft zu diesem Erfolg“, sagt der Abteilungsleiter des SV Rees.