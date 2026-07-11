Der SV Rees ist jetzt offiziell ein Inklusions-Partnerverein des FVN Der SV Rees ist nun offizieller Inklusionspartner des Fußballverbands Niederrhein. So ist es dazu gekommen: von RP · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Rees ist nun Inkluisonspartner des FVN – Foto: Horst Zellmann

Mit zwei Mannschaften hat die Reeser Abteilung für Menschen mit Handicap erfolgreich am Inklusionstag des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) auf der Anlage der Sportschule Duisburg-Wedau teilgenommen.

Die erste Mannschaft trat in der Niveaustufe 2 an. In der Gruppe mit insgesamt sechs Teams zeigte der SV Rees eine hervorragende Leistung und konnte alle fünf Spiele für sich entscheiden. Die zweite Reeser Mannschaft kickte in der Niveaustufe 3. Auch hier konnten die Spielerinnen und Spieler aus überzeugen. Von vier Gruppenspielen wurden zwei gewonnen, ein Duell endete unentschieden und lediglich eine Partie ging verloren.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages war die Auszeichnung des jüngsten Akteurs aus der Reeser Mannschaft. So wurde Till Keim für das schönste Tor des Turniers geehrt. „Für alle Beteiligten war es ein gelungener Tag“ Außerdem war aus der Reeser Abteilung Peter Verwayen als Schiedsrichter in Wedau im Einsatz und zeigte bei der Leitung mehrerer Spiele eine sehr gute Leistung.