Der SV Raisting muss in Polling siegen oder auf Hilfe hoffen

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Torjubel beim SV Raisting beim 7:1 im Heimspiel gegen den VfL Denklingen am 1. März 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Am letzten Spieltag entscheidet sich die Zukunft des SV Raisting. Ein Sieg rettet die Mannschaft, sonst wird es kompliziert.

So viel Post wie in diesem Frühjahr hat Hans Mayer noch nie verschickt. Mehr als die Hälfte aller Vereine aus den Bezirksligen Süd, Nord und Ost bekamen in den vergangenen Tagen von ihrem Spielleiter noch einmal die Regularien für die Relegation zugesandt. „So viele haben wir noch nie gehabt“, stellte Mayer zu seiner eigenen Überraschung fest. Zu den Adressaten zählte auch der SV Raisting, dessen Zukunft vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Süd immer noch nicht geklärt ist. Beim Saisonfinale am kommenden Samstag in Polling entscheidet es sich, ob das Team die Klasse direkt erhält oder auf einem der vier Schleudersitze Platz nehmen muss. Gewinnen die Raistinger, sind sie aller Sorgen ledig. Verlieren sie, beginnt das Hoffen und Bangen. Spielen sie unentschieden, darf gerechnet werden.

Raisting will in Polling auf Sieg spielen

„Wir müssen das Spiel in Polling so angehen, dass wir es gewinnen“, betont Johannes Franz, dass er sich auf gar keine Eventualitäten einlassen will. Von der Papierform her spricht alles für die Elf des Raistinger Trainers. 13 Punkte mehr als der Tabellenvorletzte hat sie in dieser Saison gesammelt und sich zuletzt als wesentlich wetterfester als der Landkreisrivale erwiesen. Nur haben Derbys ihre eigenen Gesetze und der Abstiegskampf sowieso.

Der Trainer fragt sich: Spielen die Nerven mit?

„Die große Gefahr ist: Du stehst auf dem Platz und bist wie gelähmt“, ist sich der Coach der Tatsache bewusst, dass die Nerven eine große Rolle spielen werden. Polling hat das Ticket für die Relegation schon gelöst. Für den Aufsteiger geht es nur noch darum, ob er als 15. oder 14. in die Entscheidungsspiele geht. Nur ein Sieg hilft dem Team aus dem Klosterdorf weiter, wenn der Oberland-Rivale SV Ohlstadt gleichzeitig in Untermenzing verliert. Aber wie viel ist Polling bereit zu investieren, wenn ein paar Tage später die Relegation beginnt?

Coach Franz erhofft sich Schützenhilfe aus Bad Heilbrunn

Setzt der Neuling alles auf eine Karte und holt die drei Punkte, wird es für die Raistinger richtig unangenehm. Dann sind sie davon abhängig, dass der TSV Geiselbullach sein letztes Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn nicht gewinnt. Aber kann SVR-Coach Franz auf die wohlwollende Unterstützung aus dem Oberland zählen? „Ich hoffe, dass man in Bad Heilbrunn noch im Hinterkopf hat, dass wir ihnen einst zum Aufstieg in die Landesliga verholfen haben“, erwartet der Coach einen Freundschaftsdienst. Allerdings ist das schon acht Jahre her. Damals krönte sein Team die Bad Heilbrunner mit einem 2:2-Unentschieden in Neuperlach zum Meister. Dieses Ergebnis würde Franz schon reichen, denn Geiselbullach hat in dieser Saison mit insgesamt 34 Punkten zwei weniger geholt als seine Mannschaft.

Es drohen Rechenspiele

Zum Rechenspiel wird das Ganze, wenn Geiselbullach gewinnt und Raisting in Polling über ein Remis nicht hinauskommt. Dann haben beide Rivalen 37 Zähler auf dem Konto. Die Frage nach Relegation und direktem Klassenerhalt entscheidet bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Doch auch der fällt pari aus, weil sowohl Raisting (1:0) als auch Geiselbullach (2:1) ihr jeweiliges Heimspiel gewannen und auch die Tordifferenz (2:2) gleich ist.

Als nächstes Kriterium käme dann die Tordifferenz nach 30 Spieltagen zur Anwendung. Hier weist Raisting momentan noch ein Plus von sechs Treffern gegenüber dem Kontrahenten auf. Der TSV müsste seine letzte Partie gegen Bad Heilbrunn also mit sechs Toren Unterschied gewinnen, um mit der Mannschaft von Johannes Franz gleichzuziehen. In diesem Fall käme als nächstes Kriterium die Zahl der erzielten Saisontore zur Anwendung. Und da besitzt Geiselbullach (46) gegenüber Raisting (39) einen klaren Vorteil.

Drei punktgleiche Mannschaften sind möglich

Es wäre aber noch eine dritte Konstellation denkbar. Verliert die U23 des FC Deisenhofen ihr Auswärtsspiel beim MTV München und gewinnt Geiselbullach gegen Bad Heilbrunn, während Raisting in Polling über ein Unentschieden nicht hinauskommt, haben alle drei Vereine 37 Punkte auf der Habenseite. In diesem Fall würde der direkte Vergleich unter den drei Vereinen zählen. Und der hätte mit dem FC Deisenhofen (3 Siege, 1 Niederlage) einen klaren Sieger. Zweiter in dieser internen Rangliste wäre Geiselbullach (2 Siege, 2 Niederlagen), während der SV Raisting (1 Sieg, 3 Niederlagen) den letzten Platz belegen würde und damit in die Relegation müsste. Doch daran will Franz erst gar nicht denken. „Wir haben eine Woche Zeit, um uns auf Polling vorzubereiten.“ Rechenspiele sind dabei völlig bedeutungslos – vorerst.