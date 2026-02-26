Der SV Pullach verzichtet bewusst auf Neuzugänge

Der SV Pullach setzt auf Stabilität statt Umbruch. Trainer Fabian Beigl erklärt, warum junge Spieler jetzt ihre Chance bekommen sollen.

Ruhiges Fahrwasser wünscht sich der SV Pullach für die am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den MTV 1879 München beginnende Rest-Saison. Die Raben wollen den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd so schnell wie möglich fixieren und sie setzen dabei auf das vorhandene Personal. Neuzugänge? Fehlanzeige.

Und das aus gutem Grund, wie Fabian Beigl erklärt: „Der Sommer war so herausfordernd, mit großen Veränderungen, dass wir im Winter keinen Umbruch wollten“, so der SVP-Coach. „Wir haben auch sehr viele junge Spieler, die sich im Sommer für den Verein entschieden haben, was nicht selbstverständlich war. Außerdem gab es viele kleinere Verletzungen, die sich hingezogen haben, wie bei Michael Wich und Marvin Fauth, die jetzt wieder dabei sind und problemlos trainieren konnten. Es ist also eigentlich unsere erste richtige gemeinsame Vorbereitung, weil viele Spieler erst kurz vor Ligastart gekommen sind.“ Auch Abschiede hat der Trainer fast keine zu vermelden. Nur Stürmer Kaan Ugras wird aufgrund eines neuen Jobs künftig kaum noch zur Verfügung stehen.

„Im Großen und Ganzen soll es in Richtung Stabilisierung gehen“, sagt Beigl und dabei hilft, dass sich einige der von ihm angesprochenen jungen Spieler in der Vorbereitung aufgedrängt haben, allen voran Zakarie Abukar Mudei. Dem von der SpVgg Feldmoching gekommenen zentralen Mittelfeldakteur hatte Beigl schon vor Saisonbeginn „viel Potenzial“ bescheinigt. „In der Hinrunde hat er noch nicht viele Einsatzzeiten bekommen, aber er hat jetzt eine gute Entwicklung genommen. Er ist nicht der einzige, aber ihn kann man ruhig herausheben“, so der Coach, der als weiteres Beispiel Antonio Brandi „gute Leistungen in den Tests“ bescheinigt. „Das zeigt uns, dass der Weg richtig ist, auch wenn die Vorbereitung von den Ergebnissen her nicht perfekt war.“

Ein 2:1 bei der U23 des FC Deisenhofen blieb Pullachs einziger Sieg, es folgten ein 1:5 beim Landesligisten TSV 1865 Dachau, ein 2:2 beim SV Waldperlach und ein 2:4 beim VfR Garching. Diese letzte Partie fand Beigl lehrreich: „Die zwei Gegentore vor der Pause haben wir auf dem Silbertablett serviert. Auch, weil wir spielerische Lösungen gesucht haben, was ich im Test aber auch von der Mannschaft wollte. Nach der Pause war es dann viel besser, aber von acht Torchancen haben wir bei sechs nicht einmal das Tor getroffen. Die Effzienz ist nicht gut. Da wollen wir uns noch den Feinschliff holen, dass der letzte Pass auch mal ankommt. Es bringt uns wenig, wenn es bis zum Sechzehner gut ausschaut.“

Die Mängel sollen bald abgestellt werden, um an den starken Jahresausklang anzuknüpfen. „Die drei Siege vor der Winterpause haben uns gut getan“, sagt Beigl. Immerhin beinhaltete die Serie ein 4:2 gegen den Vierten SV Waldeck und ein 3:1 beim Zweiten SV Planegg. Beigl warnt aber trotz Rang acht mit 27 Punkten: „Wir sind noch nicht gesichert. Wir wollen möglichst schnell Ruhe haben, damit wir es bei der Kaderplanung besser machen können als im Sommer.“

Der erste Gegner hat es gleich in sich: Mit Top-Torjäger Alexander Kaltner (23 Treffer), Lukas Ahrend und Mario Erb weiß der MTV drei Ex-Profis in seinen Reihen. „Die drei sind individuell sehr stark, vor allem Kaltner braucht nicht viele Chancen. Aber auch alle anderen Spieler sind gut am Ball. Die Arbeit gegen den Ball ist bei mir generell im Fokus, wir dürfen ihnen nur wenig Platz geben“, so Beigl. Andererseits stehen die Gäste als Siebter nur zwei Punkte vor seinem Team, deshalb gilt: „Verstecken werden wir uns sicher nicht.“