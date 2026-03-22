Der SV Pullach siegt mit 3:1, doch die zweite Halbzeit war „ganz schlecht"

Bereits in der 1. Halbzeit machte Pullach alles klar. – Foto: brouczek

Der SV Pullach bezwang Geiselbullach-Neu Esting deutlich. Doch Trainer Beigl sah nach starker erster Hälfte eine schwache zweite.

Beim 3:1 (3:0)-Heimsieg über den TSV Geiselbullach-Neu Esting zehrte der SV Pullach von starken ersten 45 Minuten. „Das war wieder typisch Pullach. Auf eine wirklich sehr, sehr gute erste Halbzeit folgt eine ganz schlechte zweite“, fasste Trainer Fabian Beigl das Geschehen zusammen.

„Geiselbullach war in der ersten Halbzeit etwas verhalten und passiv, das hat mich überrascht“, staunte der Coach ein wenig über die Strategie der Gäste. „Wir hatten viel Platz, haben es aber auch wirklich sehr gut gemacht, haben den Ball gut laufen lassen, die Räume gut bespielt, hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben auch verdient unsere Tore geschossen.“

Das frühe 1:0 war sehr schön herausgespielt, am Ende bediente Sanntino Pandza den Torschützen Marvin Fauth mustergültig von der Grundlinie (5.), das 2:0 markierte Pandza mit einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß, den er souverän verwandelte (29.). Das 3:0 erzielte wiederum Fauth nach einer Balleroberung (45.). „Da war er nach einem schlechten Zuspiel des Gegners sehr aufmerksam“, lobte Beigl.

Nach der Pause kamen die Gäste allerdings wie verwandelt aus der Kabine, nicht nur, weil sie dreimal gewechselt hatten. „Sie haben uns höher angelaufen, waren aggressiver und körperlich viel präsenter“, so Beigl. Nach einem Freistoß verkürzte Jens Bürger auf 3:1 (61.). Beigl sorgte nun mit den Einwechslungen von Michael Wich und Maximilian Stapf für mehr Routine, und das bewährte sich: „Wich hat Ruhe reingebracht und Stapf hat die Bälle gut festgemacht oder bei langen Bällen die Kopfbälle gewonnen“, so der Coach. „Und so haben wir eigentlich nichts mehr anbrennen lassen. Trotzdem hatte man immer ein bisschen das Gefühl: Wenn noch ein Tor für den Gegner fällt, wird es eng.“ Doch alles ging gut, die Raben schraubten ihren Punktestand auf 36 und dürfen damit der Restsaison der Bezirksliga Süd sorgenfrei entgegenblicken.