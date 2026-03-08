Der SV Pullach siegt auch gegen Polling mit 4:1

Der SV Pullach bleibt das beste Rückrunden-Team der Bezirksliga. Trainer Beigl kritisierte die erste Halbzeit aber deutlich in der Kabine.

Fünf Spiele, fünf Siege: Mit dem 4:1 (1:0) über den Vorletzten SV Polling hat der SV Pullach seinen Status als bestes Rückrunden-Team der Bezirksliga Süd untermauert. Trainer Fabian Beigl war allerdings nur teilweise mit dem Auftritt einverstanden: „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht ins Spiel gefunden. Ich war zur Pause sehr unzufrieden und bin in der Kabine auch deutlich geworden.“ Denn die Pollinger brachten die Raben mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel einige Male in Verlegenheit. Mangelnde Zielgenauigkeit der Gäste und Philipp Reisinger im SVP-Tor verhinderten unangenehme Folgen des von Beigl zuvor leise befürchteten und dann tatsächlich zutage getretenen Leichtsinns.

Einmal aber hatte Pullach richtig Zugriff auf den Gegner: Als dieser ausnahmsweise von hinten herausspielte, passte Josef Burghard gut auf, eroberte den Ball und bediente Sanntino Pandza, der das 1:0 erzielte (28.). Der Torschütze traf zudem die Latte (40.). „Sonst haben wir schlampig gespielt und hatten nur ein paar Zufalls-Halbchancen“, kritisierte Beigl.

Nach dem Wechsel starteten die Raben wesentlich besser, Pandza erhöhte per Handelfmeter (54.). Doch die Pollinger stellten nach einer Ecke durch Felix Grötz-Meier postwendend den 2:1-Anschluss her (54.). In den folgenden schwierigen Minuten hielten die Sechser Burghard und Maximilian Stapf den SVP-Laden mit ihrer Erfahrung zusammen.

Die Einwechslungen von Marvin Fauth und Kevin Sadiq (67.) belebten das Pullacher Spiel dann wieder. „Sie haben neuen Schwung und viel Energie gebracht“, lobte Beigl seine Joker. Erst vergab der SVP noch eine Dreifachchance durch David Perl, Maurus Miller und Pandza, doch dann schlug der von Perl gut bediente Sadiq zu (75.). Der umtriebige Pandza sorgte auf Vorarbeit von Fauth mit seinem dritten Tor für den 4:1-Endstand. (um)