Der SV Pullach sichert trotz Verletzungspech den Klassenerhalt

sv pullach, gelb, gegen sv waldeck-o.mü, 08.11.2025fabian beiglfoto: bro – Foto: brouczek

Nach dem 1:5-Debakel beim MTV München zeigt der SV Pullach eine beeindruckende Reaktion. Drei Ausfälle während des Spiels brachten die Raben nicht aus dem Konzept.

Zwei Tage nach der schwachen Leistung beim MTV 1879 München, als das Spiel kurz vor Schluss bei einem 5:1-Vorsprung für den Gegner wegen eines Flutlichtausfalls abgebrochen wurde (Wertung noch offen; d. Red.), präsentierte sich der SV Pullach wie verwandelt. Beim SV Raisting siegten die Raben mit 3:1 (1:0). „Am glücklichsten macht mich heute, dass sich alle an den Plan gehalten haben, alle gemeinsam agiert haben und dass wir auch nach dem Gegentor die Grundruhe und die positive Stimmung aufrechterhalten haben“, freute sich Trainer Fabian Beigl über die Steigerung.

Die Raben übernahmen nach offenem Beginn zunehmend die Initiative, hatten aber Glück im Unglück, als Raistings Viktor Neveling einen fragwürdigen Foulelfmeter neben das Tor setzte (18.). Für die zu diesem Zeitpunkt verdiente SVP-Führung sorgte Zakarie Abukar Mudei, der einen im Strafraum aufspringenden Ball geistesgegenwärtig einschoss (37.). Zur Pause mussten die ohnehin ersatzgeschwächten Pullacher Robin Hoffmann durch Janosch Barho ersetzten, wenig später verletzten sich auch noch die starken Außenverteidiger Marvin Fauth und Kevin Sadiq, für die die offensiven Flügelspieler Paul Breuling und David Perl eine Reihe nach hinten rückten. Doch die Beigl-Truppe ließ sich davon nicht erschüttern, wobei auch das 0:2 durch Sanntino Pandza, der gleich nach dem Wechsel einen Rückpass erlief (46.), half, die Ruhe zu bewahren. Auch Raistings 1:2 durch Hermann Sigl (69.) brachte die SVP-Defensive um den herausragenden Innenverteidiger Leopold Adomeit nicht ins Wanken. Schließlich nutzte Evaldy Tunga einen Konter zur endgültigen Entscheidung (88.).

„Es ist schön, dass der Klassenerhalt jetzt komplett sicher ist und dass die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt hat. Das war heute auch meine einzige Anforderung“, zeigte sich Beigl rundum zufrieden mit der Vorstellung, vor allem angesichts der Umstände: „Wir haben, anders als Raistung, unter der Woche spielen müssen. Dafür haben es die Jungs gut gemacht, es war ja auch relativ warm. Das haben wir aber auch gut überstanden“, lobte er. „Und wenn man bedenkt, wer alles gefehlt hat, wer sich dann noch im Spiel verletzt hat und wie wir umstellen mussten, dann kann man schon stolz sein.“

SV Raistung - SV Pullach 1:3 (1:2) SV Pullach: Bayerschmidt - Fauth (62. Brandi), Adomeit, Hoffmann (46. Barho), Sadiq (67. Tunga), Breuling, Wich Stapf, Mudei, Perl, Pandza Tore: 0:1 Mudei (37.), 0:2 Pandza (46.), 1:2 Sigl (69.), 1:3 Tunga (88.) Besonderes Vorkommnis: Raistings Neveling verschießt einen Foulelfmeter (18.)