Der SV Pullach feiert einen 5:1-Sieg gegen den MTV München

Der SV Pullach im Glück: Sanntino Pandza (M.) lässt sich für sein Tor zum 1:0 feiern. – Foto: Robert Brouczek

Die Raben zeigten eine fulminante erste Halbzeit. Trainer Fabian Beigl sprach von seiner besten Halbzeit als SVP-Coach überhaupt.

Fulminante 21 Minuten waren die Basis für den 5:1 (5:0)-Heimsieg des SV Pullach über den MTV 1879 München. „Mit einer 5:0-Führung bin ich auch noch nie in die Pause gegangen. Man kann schon sagen, dass das die beste Halbzeit für mich als Pullacher Trainer war“, freute sich SVP-Coach Fabian Beigl über den gelungenen Start ins Frühjahr, durch den die Raben in der Bezirksliga Süd an den Gästen vorbeizogen und auf Rang sieben kletterten.

„Die ersten zehn Minuten war es noch ein Abtasten“, räumte Beigl ein, „wir wussten ja um die Spielstärke des MTV.“ Doch danach habe die Mannschaft auf dem Pullacher Kunstrasen die Vorgaben perfekt umgesetzt. „Wir wollten einfach und klar im Spielaufbau sein“, so der Trainer. „Und ich habe der Mannschaft vorher gesagt, dass es das richtige Timing wäre, im ersten Punktspiel endlich die Effizienz zu zeigen, die uns in der Vorbereitung gefehlt hat.“

Fast jeder Schuss ein Pullacher Treffer

Tatsächlich war dann vor der Pause fast jeder SVP-Schuss ein Treffer. Den Torreigen eröffnete Sanntino Pandza mit einem Doppelschlag: Erst traf er nach einem schönen langen Ball von Linksverteidiger Linus Radau im zweiten Versuch (13.), dann stellte er, wieder nach einem Angriff über links und einer guten Verlagerung von Maurus Miller, eiskalt auf 2:0 (16.). Beim 3:0 staubte Antonio Brandi nach einer gelungenen Kombination über David Perl und Pandza ab (24.), das 4:0 markierte Perl, der sich im eins gegen eins gut durchsetzte, mit einem überlegten Abschluss ins lange Eck (33.). Brandi holte anschließend noch den Strafstoß heraus, den Maximilian Stapf zum 5:0 verwandelte (34.). Perl und Miller auf den Außenpositionen, Brandi auf der Zehn und Pandza in vorderster Linie: Der jugendliche Elan seiner Offensive begeisterte den Trainer. „Es ist schön, wenn man sieht, dass die Dreierreihe hinter dem Stürmer, der 2004 geboren ist, aus lauter 2006er-Jahrgängen besteht.“

In der 2. Halbzeit sind auch die Routiniers gefragt

Nach dem 5:1 durch Elsjan Duraj (53.) waren dann aber auch die Routiniers gefragt, besonders Stapf und Josef Burghard auf der Doppel-Sechs, denn die Gäste kamen nun auf. Doch mit einer Großchance von Brandi meldeten sich die Raben zurück. „Auch wenn die vergeben wurde, haben wir dem MTV dadurch den Wind aus den Segeln genommen.“ Bei einer weiteren Möglichkeit hatte Paul Breuling Pfostenpech (75.). Bis auf einige Nickligkeiten - Gäste-Spieler Franz Strohmaier sah Rot (90.+1) – passierte dann nichts mehr.