Der SV Polling verliert gegen Deisenhofen II und droht abzusteigen

Musste vom Platz: Fabio Hägl (l.) kassierte in den Schlussminuten, als der SVP zu drücken begann, eine Zeitstrafe. – Foto: Halmel

Die 1:3-Heimniederlage des SV Polling vergrößert den Rückstand auf acht Punkte. Nur noch ein Fußballwunder kann die Relegation verhindern.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr schrumpfte jedoch das Vertrauen der Pollinger in die eigene Stärke. „Ich bin ein bisschen ratlos“, gestand Jochner, dessen Team immer wieder lange Bälle schlug, die für die Gäste einfach zu verteidigen waren. Dass es besser geht, bewiesen die Pollinger in den letzten Minuten, als die Partie schon gelaufen war. „Davor haben wir leider viele falsche Entscheidungen getroffen, was vielleicht auch an den vielen Nackenschlägen der letzten Wochen lag.“

Neben dem Platz war die Stimmung gut. Nach Spielschluss wurde sogar getanzt. Zum Tanzen war dem SV Polling aber nicht zumute. Durch die 1:3-Heimniederlage gegen den FC Deisenhofen II und den Sieg des SV Raisting im Duell mit Geiselbullach schwindet die Hoffnung, die Abstiegsrelegation noch zu vermeiden. Bei acht Punkten Rückstand auf den rettenden elften Platz müsste den Klosterdörflern in den verbleibenden drei Partien ein kleines Fußballwunder gelingen. „Wir haben gut begonnen“, konstatierte SVP-Coach Max Jochner.

Sowohl Polling als auch Deisenhofen mit Chancen in der ersten Viertelstunde

Nach dem ersten Warnschuss der Gäste (6.), den SVP-Keeper Mathias Schuster parierte, gelang den Pollingern fast der Führungstreffer. Fabio Hägl (9.) schoss die Kugel aus kurzer Distanz aber drüber. Im Anschluss scheiterte Hägl (11.) nach einem abgewehrten Freistoß am FCD-Schlussmann. Auf der Gegenseite brannte es kurzzeitig bei einem Gewühl (13.) vor dem Gehäuse von Schuster. Danach beruhigte sich das Spiel. Deisenhofen verfügte zwar über mehr Ballbesitz, die Pollinger, die in den Zweikämpfen sehr griffig zur Sache gingen, ließen aber nichts zu.

Doch dann versenkte Florian Weber (31.) eine Flanke von rechts sehenswert mit der Hacke zum 0:1. „Das ist individuelle Klasse“, räumte Jochner ein. Bei einem Konter über Benedikt Veicht (42.) produzierten die Gäste fast ein Eigentor. Gleich danach verhinderte Schuster mit einer Fußabwehr das mögliche 0:2 durch Noah Rehm (44.).

SV Polling wacht erst in der Schlussphase auf

In der Pause gesellte sich eine brasilianische Musikgruppe, die Polling besucht, zu den SVP-Fans. Von brasilianischer Fußballqualität war auf Pollinger Seite aber wenig zu sehen. Die Akzente setzten die Deisenhofener, wobei jede Klärungsaktion der Hausherren von den Brasilianern lautstark gefeiert wurde. Ruhiger wurde es erst nach dem Doppelschlag des FCD durch Salvatore Cavaleri (64.) und erneut Weber (74.) zum 0:3.

Erst in der Schlussphase wachte der SVP aus der Lethargie auf. Julian Jäcker (77.) und Max Baumgartner (80.) scheiterten am Gästetorhüter, den Michael Schwinghammer (81.) im Anschluss im Nachsetzen zum 1:3 überwand. Hägl kassierte wenig später eine Zeitstrafe (87.). Trotz Unterzahl drängten die Gastgeber weiter. Michael Stoßberger (88.) köpfte an den Pfosten. „Wir haben auch kein Glück“, grummelte der Routinier, nach Abpfiff.