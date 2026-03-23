Der SV Planegg-Krailling strauchelt im Aufstiegsrennen gegen Untermenzing

SVP gegenSV Untermenzing am 22.03.26 ab 15 Uhr. Am Ball (blaues Trikot) - Nr. 9. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der Frust war Pero Vidak anzusehen, als er nach dem Abpfiff zur Abschlussrede im Spielerkreis ansetzte. „Ich kann euch keinen Vorwurf machen. Ihr habt alles gegeben“, sagte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach dem enttäuschenden 0:0 zu Hause gegen den SV Untermenzing. Schnell war am Sonntag klar, dass es, wie erwartet, deutlich schwerer als beim lockeren 7:0 im Hinspiel werden würde. „Untermenzing ist eine gute Mannschaft“, sagte Vidak.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren, den Druck zu erhöhen, und sie sicherten sich auch mehr Spielanteile. Doch im Abschluss haperte es an diesem Nachmittag gewaltig. Entweder fiel dieser zu harmlos aus, oder der Ball rauschte recht deutlich am Ziel vorbei. Die beiden gefährlichsten Planegger, Aleksander Demonjic und Valentino Gavric, wurden von den Gästen scharf bewacht. Zudem mussten die Hausherren stets auf die Konter des SVU aufpassen. Einmal waren die Würmtaler im Glück, als Untermenzings Nick Schnöller den Ball an die Latte schlenzte (75.).