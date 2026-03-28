Der SV Planegg-Krailling muss den Fluch von Raisting brechen

SVP-Kapitän Marijan Krasnic – Foto: Foto: Dagmar Rutt merkur@digid

Beim Angstgegner SV Raisting ist für Planegg-Krailling ein Sieg Pflicht. Sonst schmilzt der Vorsprung im Kampf um Platz zwei weiter ab.

Der Blick aus dem Fenster hat Pero Vidak am Ende der Woche gar nicht gefallen. Der Rückkehr des Winters dürfte nicht dazu führen, dass sich die Naturrasenplätze der Region schnell in einen bestens bespielbaren Teppich verwandeln. „Damit muss man sich abfinden und seine Spielweise darauf anpassen“, sagt der Trainer des SV Planegg-Krailling. Sein Bezirksliga-Team hatte zuletzt Probleme mit der Umstellung weg vom Kunstrasen. Auch deshalb gab es am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den SV Untermenzing nur ein mageres 0:0.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es für den Tabellenzweiten nach Raisting, der Platz dort ist bekannt für seine Unebenheiten. Die Hausherren stecken mitten im Abstiegskampf, kassierten mit dem heftigen 0:6 beim SV Waldeck-Obermenzing bereits die dritte Niederlage in Folge. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Allerdings haben die Planegger in den vergangenen Jahrzehnten kein Punktspiel gegen den SVR gewonnen. „Dieser Herausforderung wollen wir uns stellen und diese meistern“, verkündet Vidak. Auch im Hinspiel reichte es nur zu einem ärgerlichen 1:1.

Ein erneuter Patzer der Würmtaler könnte dazu führen, dass der Abstand auf die Verfolger weiter schmilzt. „Stand jetzt wird es ein Dreikampf um die Relegation zwischen Gilching, Waldeck Obermenzing und uns“, sagt Vidak. Noch liegen die Kontrahenten sechs (Gilching) beziehungsweise sieben Zähler (Waldeck) zurück. Beide haben jedoch noch je eine Nachholbegegnung in der Hinterhand. Nach ganz oben scheint der Zug bereits abgefahren zu sein. Tabellenführer SC Olching vergrößerte am Dienstag mit einem lockeren 6:1 in Ohlstadt den Abstand zum SVP auf sieben Zähler. „Ich will noch nicht gratulieren, aber die Konstanz der Olchinger ist beeindruckend. Da kann man nur Chapeau sagen“, kommentiert Vidak.

Er kann am Sonntag eventuell wieder auf seinen Kapitän Marijan Krasnic bauen, der diese Woche das Training wieder aufgenommen hat. „Wenn er spielbereit ist, wird er natürlich auflaufen“, sagt Vidak über seinen Torhüter. Definitiv wieder einsatzfähig ist Dario Matijevic, dessen Qualitäten gegen Untermenzing vermisst wurden. Bei Aldin Ahmetovic ist die Lage noch unklar, er wird in Kürze Vater werden.