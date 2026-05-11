Der SV Ohlstadt müht sich zum Sieg gegen Wolfratshausen

Der nächste Dreier: Die Ohlstädter um (v.l.) Jonas Thümmler, Maximilian Schwinghammer, Vincent Finkert und Erolind Kamaj bejubeln den 2:1-Sieg. – Foto: Oliver Rabuser

Es war keine ganz einfache Partie für die Platzherren. Jeder erwartete einen Dreier gegen die längst als Absteiger feststehenden Farcheter. Gleichzeitig aber waren Belastungssteuerung und Verletzungsfreiheit wichtige Themen. Unter dem Strich bekamen es die Ohlstädter gut hin. Sie holten sich den zweiten Sieg in Folge, schoben sich im Klassement am SV Polling vorbei. Und wie es Stand jetzt aussieht, steht für die Relegation so ziemlich der komplette Kader zur Verfügung.

Bezirksliga-Fußball muss sich nicht immer allein um das runde Leder drehen. Am Sonntag standen nicht nur die Männer auf dem Rasen im Mittelpunkt. Ein Aperol auf Vereinskosten für jede Mutter sorgte für einen netten Rahmen rund um die Sportanlage am Boschet. Der Ball lief natürlich auch. Nicht immer mit jenem Esprit, wie man das in dieser Spielklasse kennt. Dennoch mit angemessenem Unterhaltungswert und einem Spielausgang, den sich der SV Ohlstadt für den vorletzten Spieltag fest vorgemerkt hatte. „Sieg ist Sieg“, kommentierte Rudi Schedler den 2:1-Erfolg über den BCF Wolfratshausen ungewohnt leidenschaftslos.

Wie das Erfolgserlebnis zustande kam, das rückt in den Hintergrund. Der Blick richtet sich allein auf die bevorstehende Ausscheidung. „Spielerisch sieht man schon, wo unsere Probleme sind, daran gilt es, jetzt zu arbeiten“, stellt der Co-Trainer fest. Es benötige mehr Automatismen, das Selbstbewusstsein, präzise Bälle nach vorn zu spielen. Und vor allem mehr Tempo beim Freilaufen und in der Rückwärtsbewegung. „Sonst schaut ein Spiel so aus, wie es ausgeschaut hat.“

Ohlstadt war im ersten Abschnitt nicht zwingend das bessere Team. So parierte Jonas Fuhrmann einen ekligen Aufsetzer von Mohamed Karim aus spitzem Winkel. Der Stürmer touchierte mit einem Freistoß überdies die Querlatte. Den Treffer aber setzten die Gastgeber. Jakob Sebald schickte Franz Leis bis an die Grundlinie, dann war die Bahn frei für den Ball in die Mitte zu Maximilian Schwighammer – die Führung. Auf stolze 20 Saisontore bringt es der Mittelstürmer des SVO inzwischen.

Dessen zweite Großchance illustrierte gleichwohl, dass es ohne Weiteres einige mehr sein könnten. So kam Wolfratshausen durch Benjamin Kuqi nach einer Stunde zum Ausgleich. Der Freistoß des Angreifers hatte sich tückisch über die Mauer und ins kurze Eck gesenkt. Dass es am Ende doch zum zweiten Dreier in einer Woche reichte, lag an Jonas Thümmler. Er nickte eine Freistoßflanke aus kurzer Distanz ein. Ein knapper Sieg, der aufgrund eines Lattenkopfballs sowie Zachs Rettungstat vor der Torlinie bis zum Schluss auf der Kippe stand.