Der SV Niederschopfheim gewinnt die Heimpremiere

Schlusspfiff im Stadion des SV Niederschopfheim – mit 5:2 hat der Aufsteiger sein erstes Verbandsliga-Heimspiel gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt gewonnen. Doch statt Jubel herrscht betretenes Schweigen. Denn im Mittelkreis liegt Gästespieler Luis Weber und stöhnt vor Schmerzen, während seine entsetzten Mannschaftskameraden Schiene und Trage anfordern. "Das sieht nicht gut aus", sagt Meinrad Himmelsbach, Präsident des SVN, der das Szenario aus gebührendem Abstand beobachtete. Ein heftiger Zusammenprall mit einem Gegenspieler hat für eine schwere Knieverletzung gesorgt.

Nur langsam kehrte das Strahlen auf die Gesichter der siegreichen Heimmannschaft zurück. "Eine Machtdemonstration" oder "Ein Statement des Aufsteigers", so hätte die Überschrift für diesen Artikel lauten können, wenn da nicht jene 15 Minuten gewesen wären, in denen die Equipe von Trainer Jan Herdrich den Unterschied zwischen der Landesliga und der gegenwärtigen Spielklasse kennenlernen musste. Denn statt einer Jubelorgie, die vergangene Saison beim 4:0 nach 70 Minuten angesagt gewesen wäre, hing die Begegnung gegen den Mitaufsteiger aus dem Markgräflerland plötzlich am seidenen Faden.