Der SV Niederbachem zieht Bezirksliga-Team zurück - die Hintergründe Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Niederbachem hat seine erste Mannschaft aus der Bezirksliga zurückgezogen. Pressesprecher Marc Plaetrich hat mit FuPa Mittelrhein über die Hintergründe gesprochen.

Da waren es schon zwei: Nach dem SV Vorgebirge hat auch der SV Niederbachem seine Mannschaft aus Staffel 2 der Bezirksliga zurückgezogen. Damit gibt es nur noch einen Abstiegsplatz. Sportlich hatte der SVN alle Karten um den Klassenerhalt in der Hand, trotzdem ging der Verein aus der Gemeinde Wachtberg nun diesen drastischen Schritt. Pressesprecher Marc Plaetrich hat sich zum Rückzug geäußert und gesagt, warum die Stimmung im Verein auffallend positiv ist.

Aus heiterem Himmel kommt der Rückzug nicht. "Im Grundsatz ging das Ganze im Sommer 2025 los, als wir einen Umbruch mit zwölf Abgängen und 14 Neuzugängen gemacht haben. Es ist uns nicht gelungen, aus qualitativen Individualisten eine Mannschaft zu formen. Mit dem Ergebnis, dass zum einen der Erfolg, den wir eigentlich haben wollten - uns in den oberen Plätzen festzusetzen - ausgeblieben ist", erklärt Pressesprecher Plaetrich im Gespräch mit FuPa Mittelrhein: "Zum anderen waren die Spieler, die mit dem Erfolg gerechnet hatten, enttäuscht und uns haben in den letzten drei Tagen vor der Abmeldefrist am 31.12. eine sehr große Anzahl von Abmeldungen erreicht, sodass sich der Kader auf 14 Spieler minimiert hat. Mit einer solchen Kadergröße in der Bezirksliga anzutreten, wäre nicht möglich gewesen." Verbleibende Spieler gehen in die zweite Mannschaft Versuche, kurzfristig für qualitativen Ersatz zu sorgen, gelangen in den vergangenen Tagen nicht. Die Reserve des Vereins erklärte gleichzeitig, geschlossen zusammenbleiben zu wollen - und zwar nicht etwa in der Bezirksliga, sondern weiter in der Kreisliga A. Die zweite Mannschaft spielt in den Zukunftsplanungen des SVN trotzdem eine zentrale Rolle.

>>> Der Kader der Niederbachem-Reserve Die Spieler der ersten Mannschaft, die definitiv beim Verein bleiben wollen - Plaetrich geht von etwa sechs Akteuren aus - stoßen zur Rückrunde zur zweiten Mannschaft dazu. "Das sind vor allem langjährige Spieler, die absolut vereinsloyal sind und in die zweite Mannschaft gehen, um dort den Klassenerhalt möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen", erklärt der Pressesprecher. Startet der SV Niederbachem mit zwei Teams in der Kreisliga A? Wie es im Sommer 2026 weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Theoretisch könnte Niederbachem - bei Klassenerhalt der Reserve - mit zwei Mannschaften in der Kreisliga A Bonn starten. "Wir werden uns genau überlegen: Werden wir mit zwei A-Klassen-Mannschaften antreten? Werden wir eine in der A-Liga und eine in der B-Liga melden - oder in der C-Liga? Werden wir überhaupt drei Mannschaften melden? Wir haben ja noch eine D-Klassen-Mannschaft", sagt Plaetrich. Neben möglichen externen Neuzugängen, ist in der Entscheidungsfindung auch die Meinung der U19 gefragt, die aktuell in der A-Junioren-Sonderliga spielt.