Der SV Münsing verspielt gegen die DJK Waldram fast eine 4:1-Führung

Nervenaufreibend bis zum Schluss: Hans Zachenbacher (li., zweifacher Torschütze, SV Münsing) gestoppt von Waldrams Daniel Ettenhuber im Derby. – Foto: Rudi Stallein

Neun Tore, ein Platzverweis und Spannung bis zur letzten Minute im Derby. Trotz komfortabler Führung musste Münsing bis zum Schluss zittern.

Neun Tore, Platzverweis und nervenaufreibend bis zum Schluss. Was für die Zuschauer des Kreisliga-Derbys zwischen Münsing und Waldram durchaus einen spannenden Nachmittag versprach, sorgte bei den beiden Trainern eher für gemischte Gefühle. Der siegreiche Martin Grelics haderte damit, dass seine Mannschaft trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung bis zum Schluss Spannung zuließ. „Das war nicht nötig“, meint der Münsinger Coach. Benedikt Buchner aufseiten der DJK war zwar froh, dass seine Mannschaft sich nicht aufgab. „Aber wenn man ehrlich ist, war das nicht gut genug für einen Punkt in der Kreisliga“, meint Buchner.

Münsing versuchte, schnell ins letzte Drittel vorzudringen, und hatte gleich mit einem der ersten langen Bälle Erfolg. Florian Buchloh spielte tief auf Sebastian Schönacher, der sich im Laufduell durchsetzte und zum 1:0 traf. Waldram fand im ersten Abschnitt nur schwer Lösungen im Ballbesitz. Münsing bestrafte kurz vor der Pause einen Fehler im Spielaufbau mit dem 2:0 durch Hans Zachenbacher. Doch weil Paul Schlott mit dem Pausenpfiff nach einem durchgerutschten Freistoß SVM-Keeper Werneburg umkurvte und zum 2:1 einschob, ließ der Halbzeitstand noch alles offen. „Das Ergebnis war das beste an der Halbzeit“, meinte Buchner.

Mit dem Anschlusstreffer im Rücken wollten die Gäste gut in die zweite Halbzeit starten – und bekamen die kalte Dusche: Valentino Stojadinovic und erneut Schönacher sorgten binnen drei Minuten für scheinbar klare Verhältnisse. „Wir sind in beide Halbzeiten super gestartet“, freut sich SVM-Coach Grelics. Doch dieses zusätzliche Polster war so schnell wieder verflogen, wie es gekommen war. Johannes Bahnmüller brauchte ebenfalls nur drei Minuten, um nach zwei Standards wieder auf den alten Abstand zu stellen. „Da hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, sagt DJK-Coach Buchner. Sein Team kam in der folgenden halben Stunde nun deutlich besser ins Spiel, wurde aber durch einen Konter von Zachenbacher zum 5:3 wieder zurückgeworfen.

Münsing verteidigte diszipliniert. Erst als Luis Hirn nach einer Ecke mit der Hand auf der Linie klärte, kam Waldram durch einen Elfmeter von Jakob Münster heran. In Unterzahl vereitelten einmal Innenverteidiger Maximilian Spilker und einmal Keeper Werneburg Gelegenheiten auf den Ausgleich.