Der SV Münsing klettert nach dem 4:2-Sieg auf Rang drei

Der SV Münsing bezwingt Burggen/Bernbeuren auswärts. Coach Grelics lobt die spielerische Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

Mit einem Sieg gegen den TSV Burggen/Bernbeuren schiebt sich der SV Münsing auf den ersten Verfolgerplatz des Spitzenduos. „Wir bauen uns gerade unsere eigenen Ziele“, sagte Coach Martin Grelics im Nachgang der Partie. Und diese Ziele erreicht man aktuell auch.

Eines der weiteren Ziele setzte der Übungsleiter bei der fußballerischen Art und Weise: „Das war grundsätzlich besser als vergangene Woche. Insbesondere in der ersten Halbzeit“, bescheingt Grelics seiner Mannschaft in dieser Hinsicht eine Leistungssteigerung. Die Führung erzielte Michael Geiger, der im Anlaufen den gegnerischen Torhüter unter Druck setzte und dessen Pass per Grätsche ins Tor abfälschte. Doch die Gastgeber, die vornehmlich durch Standards gefährlich wurden, kamen durch einen Kopfball nach Freistoß zum Ausgleich. Aber auch Münsing zeigte bei einem Doppelschlag kurz vor der Pause seine Qualitäten bei Standards. Erst traf Maximilian Spilker nach einer Freistoßflanke von Michael Geiger und kurz darauf Ferdinand Seitz nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Spilker zur 3:1-Pausenführung.

Ein Fehler im Spielaufbau brachte Burggen dann allerdings Mitte der zweiten Halbzeit wieder auf ein Tor heran. „Die zweite Halbzeit war etwas weniger dominant“, räumte Grelics ein. Es dauerte bis kurz vor Schluss, ehe sich Lukas Manhart auf dem Flügel durchsetzte und Valentino Stojadinovic mit dem 4:2 für die Entscheidung sorgte.

„Aufs ganze Spiel gesehen war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte Martin Grelics. „Wichtig war, dass wir im Spiel mit Ball wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben.“