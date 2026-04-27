Der SV Münsing gewinnt gegen Peiting klar – „1000 Prozent verdient"

25.04.2026, SV Münsing - Peiting, LUIS HIRN, FLORIAN MEIER, JOHANNES GEBEL, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Was eigentlich als Spitzenspiel geplant war, entwickelte sich zu einer komplett einseitigen Partie für den SV Münsing. Dabei war der 5:0-Sieg des Kreisligisten zwar insgesamt absolut leistungsgerecht, doch zur Wahrheit gehörte eben auch, dass die Peitinger Gäste ihre zuletzt so starke Formkurve kaum bestätigen konnten. So musste Martin Grelics in seiner Bewertung schon einige Abstriche machen: „Das war nicht unser bester Tag“, räumte der SVM-Coach ein. Gemessen am Spielverlauf war der Sieg aber dann trotzdem „zu 1000 Prozent verdient“.

Besonders die erste Halbzeit gefiel Grelics nicht: „Damit war ich relativ unzufrieden“, sagte der Münsinger Übungsleiter. Kaum Spieltempo auf beiden Seiten bemängelte der 39-Jährige und dann wiederum viel zu große Hektik bei der Entscheidungsfindung in Ballbesitz. Mitte des ersten Abschnitts gelang es dem SVM dann mal mit einem tiefen Ball Hans Zachenbacher in ein Laufduell zu schicken. Der Torjäger setzte sich durch und traf zum 1:0 (25.). Der zweite Treffer gelang erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, nach einer kurz ausgeführten Eckballvariante traf Lukas Hauptmann zum 2:0 (45. + 1).