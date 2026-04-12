Der SV Münsing beendet die Wildsteiger Heimserie mit einem 4:2

Die Gäste trafen zur richtigen Zeit und zeigten die nötigen Attribute. Ferdinand Seitz brillierte als Stürmer-Ersatz mit Tor und Vorlage.

Die schöne Heimserie des FC Wildsteig/Rottenbuch ist dahin. Der SV Münsing besiegte die Pfaffenwinkler klar mit 4:2. „Insgesamt ein gutes Auswärtsspiel. Wir haben die Attribute auf den Platz gebracht, die es braucht“, zeigt sich SVM-Coach Martin Grelics zufrieden. Konkret meint er damit eine gute Quote bei Luftzweikämpfen, das Verteidigen von Standards und Tore zum richtigen Zeitpunkt.

Ein günstiger Moment war erstmals nach zehn Minuten, als Ferdinand Seitz einen Ball hinter die Kette erlief und Sebastian Schönacher zum 1:0 bediente. Die Gastgeber waren eigentlich gut in die Partie gestartet und kassierten so den ersten Rückschlag. Beim 2:0 war es wieder ein langer Ball auf Seitz, der diesmal selbst über den Torwart hinweg ins Tor lupfte. „In Stürmer-Manier“, lobt Grelics den etatmäßigen Innenverteidiger, der erneut den angeschlagenen Hans Zachenbacher im Sturmzentrum vertrat.

Auch in den ersten 20 Minuten nach der Pause sah Grelics Wildsteig wieder etwas drückender. Doch am Ende traf erneut der SVM. Diesmal stach Maximilian Spilker auf Freistoßflanke von Michael Geiger per Kopf. Die Aufholjagd der Gastgeber kam zu spät, das Tor zum 1:3 beantwortete der eingewechselte Mile Blazevic kurz darauf nach einer Umschaltaktion mit dem vierten Münsinger Treffer. Blazevic war erst am Vormittag kurzfristig für den erkrankten Stefan Mannweiler nominiert worden. Wildsteig betrieb mit dem anschließenden 2:4 nur noch Ergebniskosmetik.

„Wir haben die richtige Energie auf den Platz gebracht. Damit können wir zufrieden sein“, lobt Grelics den Auftritt seiner Elf.