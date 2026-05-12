Der SV München West wählt neuen Vorstand

Auf der gestrigen Hauptversammlung wurde ein neuer Vorstand für den SV München West e.V. gewählt.

Zuvor wurden die bisherigen Vorstände Sigi Schorpp und Robert Streicher entlastet und einstimmig zu neuen Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Vielen Dank für euren jahrelangen Einsatz und eure unermüdliche Arbeit für unseren Verein 👏🏼