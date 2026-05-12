Der SV München West wählt neuen Vorstand

Auf der gestrigen Hauptversammlung wurde ein neuer Vorstand für den SV München West e.V. gewählt.
Zuvor wurden die bisherigen Vorstände Sigi Schorpp und Robert Streicher entlastet und einstimmig zu neuen Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Vielen Dank für euren jahrelangen Einsatz und eure unermüdliche Arbeit für unseren Verein 👏🏼
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
• Reno Thoß – 1. Vorsitzender
• Kadir Arifovic – 2. Vorsitzender
• Sebastian Pechak – 3. Vorsitzender
• Martin Steininger – Schriftführer
• Robert Bergschneider – Kassier
In den kommenden Wochen und Monaten möchten wir die positive Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben und gemeinsam neue Impulse für die Zukunft unseres Vereinslebens setzen.
Wir laden alle Mitglieder herzlich dazu ein, sich aktiv einzubringen und den weiteren Weg des SV München West e.V. mitzugestalten.
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