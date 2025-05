Der SV Mindelzell stellt sein neues Trainerduo vor

Chef auf dem Platz, Taktiker an der Linie – SV Mindelzell vertraut auf Edu Thommy und Ali Bozdemir!🟠⚫️

Der SV Mindelzell startet mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison: Eduard Thommy übernimmt als Spielertrainer die Chefrolle auf dem Platz, Ali Bozdemir unterstützt ihn als Co-Trainer an der Seitenlinie.



Thommy, 34 Jahre alt, bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Er absolvierte 50 Einsätze in der Regionalliga Süd sowie zahlreiche Spiele in der Bayernliga und Landesliga – unter anderem für den FV Illertissen und die TSG Thannhausen. Nach seiner letzten Trainerstation bei der SG Kammeltal kehrt er nun nach Mindelzell zurück, wo er bereits als Spieler und Co-Spielertrainer aktiv war.



Ali Bozdemir ist beim SV Mindelzell ebenfalls kein Unbekannter. Er spielte bis zur Bezirksoberliga aktiv Fußball und trainierte von 2012 bis 2016 unsere zweite Mannschaft. Darüber hinaus war er bei Vereinen wie dem SV Waldstetten und dem TSV Langenhaslach tätig – beide in der Kreisklasse West 1.



Ihre Wege kreuzten sich schon früh: Bei der TSG Thannhausen coachte Bozdemir den jungen Thommy in der A-Jugend. Schon damals stimmte die Chemie – jetzt stehen sie wieder Seite an Seite, um den SVM gemeinsam nach vorne zu bringen und die junge Mannschaft weiterzuentwickeln.



Die sportliche Leitung mit Manuel Mair und David Paul blickt voller Zuversicht auf die kommende Saison: „Edu und Ali bringen nicht nur Erfahrung und Fachwissen mit, sondern auch Herz und Identifikation. Man merkt, dass ihnen der Verein wirklich am Herzen liegt – das passt einfach zum SVM.“