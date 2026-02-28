Der SV Mietingen verkündet vor dem Auftakt eine Vertragsverlängerung

Lang ist seit der Saison 2022/23 verantwortlich und führte die Mannschaft bereits in seinem ersten Jahr zum Aufstieg aus der Bezirksliga Riß in die Landesliga Staffel 4. Dort gelang es ihm, das Team zu etablieren. In der aktuellen Saison befindet sich der SV Mietingen im engen Abstiegskampf und steht derzeit auf Rang zwölf, nur drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Zuletzt zeigte die Mannschaft jedoch aufsteigende Form, unter anderem mit einem überzeugenden 3:1-Testspielsieg beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd, bei dem Robin Ertle alle drei Tore erzielte.

Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung ein klares Signal für die sportliche Zukunft. „Philipp steht für Kontinuität, Leidenschaft und eine klare sportliche Handschrift. Mit seiner akribischen Arbeit, seiner Nähe zur Mannschaft und seinem Gespür für die Entwicklung junger Spieler hat er maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung unseres Teams“, heißt es in der Mitteilung. „Als Verein schätzen wir besonders seine Identifikation mit unseren Werten und sein Engagement auf und neben dem Platz.“

Lang selbst begründet seine Entscheidung vor allem mit der täglichen Arbeit und dem Umfeld beim SVM. „Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft weiterhin riesigen Spaß. Sie zeichnet sich durch starken Charakter, tolle Kameradschaft und großen Ehrgeiz aus“, sagte der Trainer. „Besonders schätze ich es, junge Spieler Schritt für Schritt an die Mannschaft heranzuführen und in ihrer Entwicklung zu begleiten.“ Darüber hinaus hebt er die besondere Atmosphäre im Verein hervor: „Der SVM steht für Menschlichkeit und ein außergewöhnliches Miteinander – mit großartigen Fans und vielen engagierten Menschen im Hintergrund, die perfekte Rahmenbedingungen schaffen. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Mannschaft und dieser Gemeinschaft zu sein.“

Neuzugang für die Defensive

Parallel zur Vertragsverlängerung verstärkt sich der SV Mietingen in der Winterpause personell. Mit Simon Neubrand kommt im Winter ein Defensiv-Allrounder vom FC Memmingen II. Neubrand begründet seinen Wechsel sowohl sportlich als auch persönlich: „Ich habe mich für den Wechsel nach Mietingen entschieden, weil dort eine sportlich wie menschlich hervorragende Mannschaft zusammengewachsen ist. Die Art und Weise, wie in Mietingen Fußball gespielt wird, entspricht genau meinen Vorstellungen und kommt meinem Spielstil sehr entgegen. Zudem war es mir aus beruflichen Gründen wichtig, wieder näher an meinem Wohn- und Arbeitsort aktiv zu sein.“ Neubrand wohnt in Schönebürg und damit nur wenige Kilometer nach Mietingen.

Wichtiger Auftakt gegen Staig

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenachten SC Staig, der zuletzt sein Nachholspiel beim FC Srbija Ulm mit 2:1 gewann, stellt der SV Mietingen wichtige Weichen für die Zukunft. Verzichten muss der SVM allerdings erstmal länger auf Torwart Oliver Weber, der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt ist.