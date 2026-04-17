Der SV Mietingen gewinnt das Derby in Biberach

– Foto: Alexander Sättele

Im Flutlichtlichtspiel am Freitagabend musste der FV Biberach im Derby gegen den SV Mietingen die vierte Niederlage in Folge hinnehmen und wartet somit auch weiter auf den zweiten Sieg im Jahr 2026. Die Gäste konnten hingegen ihren Lauf fortsetzten und haben sich weiter Luft im Abstiegskampf verschafft.

Türkspor Neu-Ulm führt die Tabelle mit 56 Punkten an, ließ beim 0:0 in Bad Schussenried aber überraschend Zähler liegen und will nun sofort wieder Dominanz im Derby zeigen. Der SC Staig kommt mit 36 Punkten als Tabellenzehnter, hat jedoch im Nachholspiel beim 1:4 gegen den TSV 1889 Buch einen Dämpfer kassiert. Das Hinspiel endete 1:1, was den Staigern Mut machen dürfte, auch wenn Türkspor mit 61:21 Toren die klar stärkste Bilanz der Liga vorweist. ---



Der FC Blaubeuren musste beim 1:6 gegen den SV Mietingen einen heftigen Rückschlag hinnehmen und steht mit 37 Punkten auf Rang neun. Die SSG Ulm 99 gewann ihrerseits ein wildes Spiel gegen den SV Kressbronn mit 3:2 und ist mit 40 Punkten Vierter. Das Hinspiel entschied Blaubeuren mit 2:0 in Ulm für sich. Gerade deshalb ist dieses Derby hochspannend, weil Blaubeuren Wiedergutmachung sucht und die SSG die Chance hat, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

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Der FV Biberach geriet durch das 0:1 von Dominik Glaser in der 8. Minute früh im Derby unter Druck und fand danach keinen Weg zurück in die Partie. Mit dem 0:2 in der 68. Minute sorgte Robin Ertle für die Vorentscheidung, Dominik Glaser setzte in der 84. Minute dann denn Schlusspunkt zum 0:3. Für Mietingen ist der Auswärtssieg im Kampf um den Klassenverbleib von großem Wert, da sich die Mannschaft sich mit 33 Punkten deutlich von den unteren Plätzen absetzen kann. Biberach dagegen bleibt bei 23 Punkten auf Platz 15 und muss den Blick nach diesem direkten Duell noch sorgenvoller nach unten richten.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm TSV 1889 Buch TSV Buch 15:00 live PUSH



Der FC Srbija Ulm kassierte zuletzt beim TSV Neu-Ulm eine deutliche 1:6-Niederlage und steht mit 29 Punkten auf Rang zwölf. Der TSV 1889 Buch reist nach dem 1:0 gegen den FV Biberach und dem 4:1 im Nachholspiel beim SC Staig als Tabellenzweiter mit 43 Punkten an und hat spürbar Rückenwind. Das Hinspiel gewann Buch mit 5:2. Die Gäste gehen daher als Favorit in dieses Derby, wissen aber zugleich, dass der Druck im Rennen hinter Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm mit jedem Spiel zunimmt.

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Morgen, 15:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten FV Bad Schussenried Schussenried 15:30 PUSH



Der SV Reinstetten geht trotz des deutlichen 0:5 beim FC Wangen als Favorit in diese Partie und belegt mit 37 Punkten Rang acht. Der FV Bad Schussenried ist Tabellenletzter mit 10 Punkten und kam zuletzt gegen Türkspor Neu-Ulm zu einem überraschenden 0:0, was zumindest etwas Hoffnung nährt. Das Hinspiel gewann Reinstetten in Bad Schussenried mit 3:1. Vieles spricht damit für die Gastgeber, die nach dem Rückschlag in Wangen eine klare Reaktion zeigen wollen.

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Der FV Olympia Laupheim hat mit dem 3:1 in Riedlingen und insgesamt 39 Punkten seine Ambitionen auf das obere Tabellendrittel untermauert. Der FC Wangen antwortete auf seine vorherige Niederlage gegen Staig mit einem wuchtigen 5:0 gegen den SV Reinstetten und reist als Tabellen-Siebter mit 37 Punkten an. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 2:0 in Wangen. Es treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander, die nur zwei Punkte trennt.

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Der TSV Riedlingen verlor zuletzt 1:3 gegen den FV Olympia Laupheim und steht mit 26 Punkten auf Rang 13 weiter im unteren Drittel. Der FV Rot-Weiß Weiler ist mit 42 Punkten Tabellendritter und hat nach dem 1:0 gegen den TSV Heimenkirch seine Position in der Spitzengruppe gefestigt. Im Hinspiel gewann Weiler klar mit 3:0. Für Riedlingen geht es darum, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen, während Weiler im Kampf um den Relegationsplatz keinen Ausrutscher gebrauchen kann.

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Morgen, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn TSV Heimenkirch Heimenkirch 15:00 PUSH



Der SV Kressbronn holte zuletzt beim 2:3 gegen die SSG Ulm 99 zwar keinen Punkt, zeigte dort aber Moral und steht mit 18 Zählern weiterhin auf Rang 16. Der TSV Heimenkirch reist nach dem 0:1 beim FV Rot-Weiß Weiler auf Rang 14 mit 25 Punkten zum Derby an und gewann bereits das Hinspiel mit 2:1. Für die Gastgeber ist die Lage angespannt, weil der Rückstand auf die Teams davor weiter drückt und jeder Spieltag an Schärfe gewinnt. Heimenkirch hat die Chance im direkten Vergleich die Abstiegszone zu verlassen.





