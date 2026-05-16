Der SV Miesbach will in Saaldorf den Klassenerhalt sichern

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - FC Töging – Foto: Christian Scholle

Mit Personalsorgen reist der SV Miesbach zum letzten Spieltag. Nur eine unwahrscheinliche Konstellation könnte dem Klassenerhalt noch gefährlich werden.

Der SV Miesbach will an diesem Samstag die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost ausräumen. Am letzten Spieltag der Saison sind die Kreisstädter ab 14 Uhr beim SV Saaldorf zu Gast. Durch den jüngsten Heimsieg gegen Siegsdorf sind die Miesbacher ganz nah daran, eine weitere Saison in der Bezirksliga zu bleiben.

Allerdings gibt es noch eine Konstellation, die ein Abrutschen in die Relegation zur Kreisliga bedeuten würde: Um noch in Abstiegsgefahr zu geraten, müssten die Miesbacher in Saaldorf verlieren und alle vier Konkurrenten aus Aschau, Töging, Rosenheim und Ebersberg müssten, teils auswärts bei den Top-Teams, gewinnen.

Die Weiß-Roten wollen nichts dem Zufall überlassen und selbst mindestens einen Punkt mit an die Schlierach nehmen. Dann ist ihnen der Ligaverbleib unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz nicht mehr zu nehmen. „Saaldorf wird bestimmt noch einmal alles mobilisieren. Sie haben die Chance, den Klassenerhalt mit einem Dreier sogar noch direkt zu schaffen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Allerdings haben die Miesbacher weiterhin personelle Probleme. Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (beide langzeitverletzt) und Florian Haas, der in Zorneding einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte, fallen aus. Zudem haben sich Johannes Schwarzenbach und Gian-Luca Morena aufgrund des spielfreien Wochenendes der zweiten Mannschaft in den Urlaub verabschiedet. „Wir haben vorne noch Alternativen mit Pindado, Erten, Shukaj und eventuell auch Mündl auf der Zehn“, erklärt Grünwald. Sean Erten wird in Saaldorf sein letztes Spiel absolvieren, ehe er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Auch wenn der Klassenerhalt so gut wie sicher ist, wollen die Miesbacher das Spiel in Saaldorf nicht zur Abschlussfahrt verkommen lassen. „Wir wollen die Saison sauber zu Ende spielen und uns auf keinen Fall etwas vorwerfen lassen. Unser Minimalziel war ein einstelliger Tabellenplatz, und für uns ist zwischen sechs und zehn noch jeder Platz möglich.“

Nach dem 2:1-Heimsieg beim Endspiel gegen Siegsdorf können die SV-Kicker wieder mit mehr Selbstvertrauen aufs Feld gehen. Allerdings wartet mit Saaldorf ein harter Brocken. Im Hinspiel setzten sich die Miesbacher zu Hause zwar mit 2:0 durch, mussten aber nach der Führung auch viel Defensivarbeit verrichten.

„Das ist spielerisch eine super Mannschaft. Vergangenes Jahr haben wir in Saaldorf verloren. Mich wundert es, dass sie so weit hinten stehen“, sagt Grünwald über den Gegner. „Vom Potenzial her ist das eine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte. Aber sie haben es nicht geschafft, Konstanz reinzubringen.“

Vor allem den kopfballstarken Felix Großschädl müssen die Gäste aus dem Spiel nehmen. Er hat bereits zehn Saisontreffer auf dem Konto. „Wir sind guten Mutes und wollen in Saaldorf punkten.“ Gelingt das, könnte man im Lager des SV auch die durchwachsene Rückrunde endgültig abhaken.