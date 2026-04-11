Der SV Miesbach will beim TSV Dorfen unbedingt etwas mitnehmen

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - FC Töging – Foto: Christian Scholle

Die Kreisstädter gastieren am Samstag beim Tabellenvierten. Trainer Hans-Werner Grünwald erwartet einen offenen Schlagabtausch mit vielen Toren.

Ein Auf und Ab war die Rückrunde in der Bezirksliga Ost bislang für den SV Miesbach. Zwei Niederlagen gegen die Top-Teams aus Ampfing und Forstinning stehen ein Sieg in Ebersberg und zuletzt ein Remis gegen Töging gegenüber. In jedem dieser Spiele wäre bislang mehr drin gewesen für die SV-Kicker. An diesem Samstag wartet nun die nächste Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel auf die Kreisstädter. Die Weiß-Roten sind um 14 Uhr beim TSV Dorfen zu Gast.

„Dorfen ist eine Mannschaft, die offensiv nach vorne spielt. Beide Mannschaften haben wenig zu verlieren, daher gehe ich davon aus, dass es ein offener Schlagabtausch wird“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wenn wir spielen, fallen eigentlich immer Tore.“ Zahlreiche Treffer fielen auch im Hinspiel, als sich die Miesbacher zu Hause klar mit 4:1 durchsetzten und das Spiel beim Stand von 3:0 bereits zur Pause entschieden war. In der letzten Saison gab es zwei Auswärtssiege.

Personell hat sich bei den Miesbachern nicht viel verändert, einzig Niklas Städter fällt aus. Der Verteidiger hat sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. „Aktuell werden die Fehler, die wir hinten machen, extrem hart bestraft“, analysiert Grünwald. „Nach vorne fehlt uns noch etwas die Durchschlagskraft. Wir belohnen uns noch zu wenig und lassen einfach zu viele Torchancen liegen.“ Ein Zu-Null-Spiel würde der Miesbacher Defensive sicherlich guttun und zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Die Miesbacher haben weiterhin neun Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Entsprechend ist ein Zähler in Dorfen das Minimalziel, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Für die Hausherren geht es als Tabellenvierter nur noch um die Goldene Ananas.

„Wir brauchen noch ungefähr zwei Siege, damit wir endgültig durch sind“, sagt der SV-Trainer. „Aber unser Ziel ist es, mindestens die Punktzahl aus dem vergangenen Jahr zu erreichen. Dafür müssen wir noch zwölf Punkte aus den letzten acht Spielen holen.“

An der Motivation fehlt es bei den Weiß-Roten nicht, schließlich lauern auch die Spieler aus der zweiten Reihe auf ihre Chance. „Wir fahren nicht eineinhalb Stunden nach Dorfen, um einen schönen Ausflug zu machen, sondern wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen.“