Der SV Miesbach will beim Schlusslicht den Klassenerhalt sichern

Viel Druck erzeugte SV-Stürmer Josef Sontheim (in Rot) im Hinspiel. Beim Rückspiel in Zorneding fehlt der Torgarant verletzungsbedingt. – Foto: Max Kalup

Beim Nachholspiel gegen den TSV Zorneding geht es für Miesbach um alles. Trainer Grünwald fordert Leidenschaft und harte Arbeit von jedem Spieler.

Die Hausherren holten im bisherigen Verlauf der Rückrunde nur zwei Punkte aus neun Spielen und sind auf den einzigen Abstiegsplatz abgerutscht. Nicht viel besser sieht die Bilanz der Miesbacher mit fünf Zählern aus acht Spielen aus. Nach der jüngsten Niederlage in Aschau (0:2) ist der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz – wie berichtet – auf drei Zähler zusammengeschmolzen. Mit einem Dreier in Zorneding könnte der SV den Klassenerhalt aber nahezu perfekt machen, zumal bis auf Bruckmühl alle direkten Vergleiche mit den Konkurrenten im Tabellenkeller für die Weiß-Roten sprechen.

Der SV Miesbach ist am heutigen Mittwochabend beim TSV Zorneding zu Gast. Beim Nachholspiel in der Bezirksliga Ost geht es für beide Seiten um alles. Ab 19 Uhr wird das Kellerduell, das im März wegen Schneefalls abgesagt wurde, im Zornedinger Sportpark angepfiffen.

„Zorneding wird sicher nicht mit dem großen Selbstvertrauen auf uns zukommen“, prophezeit SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Sie sind genauso verunsichert wie wir. Bei uns gibt es keine Auflösungserscheinungen. Deshalb heißt es von Anfang an, Druck auszuüben und dagegenzuhalten. Das ist Abstiegskampf pur. Gefragt sind dabei die Basics: Nerven behalten und die Leidenschaft auf den Platz bringen.“

Fehlen von Sontheim und Wiedmann macht dem SV Miesbach zu schaffen

Bis auf Josef Sontheim und Maximilian Wiedmann sind die Miesbacher komplett. Allerdings machte sich das Fehlen der beiden Offensivkräfte in den vergangenen Wochen deutlich bemerkbar. In den jüngsten drei Spielen gelangen dem SV nur zwei eigene Treffer. „Für uns zählt jeder Punkt, aber noch sitzen wir im Driver Seat. Wir sind uns des Ernstes der Lage bewusst, aber wir dürfen jetzt nicht hektisch werden“, fordert Grünwald.

Beim Abschlusstraining am Montagabend wurde entsprechend konzentriert gearbeitet. Es folgten Gespräche mit den Verantwortlichen. Nun sehen sich die Kreisstädter gut eingestellt und bereit für das richtungsweisende Match heute Abend.

Allerdings geht es auch für die Zornedinger um alles: Sie könnten den Abstiegsplatz mit einem Sieg verlassen und sich über die Relegation noch die Chance auf den Klassenerhalt offenhalten. Umkämpft war auch das Hinspiel, als die Miesbacher in der Schlussphase noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand kassierten. Ein Ergebnis, das die SV-Kicker heute Abend wohl annehmen würden. „Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln. Jeder muss für die Mannschaft hart arbeiten, Schüsse blocken und Flanken verhindern.“

Mit einem Dreier in Zorneding wären die Miesbacher so gut wie gesichert, zumal die Konkurrenz in den letzten Spielen noch gegeneinander antreten muss. Ein Punkt würde die gute Ausgangslage für das letzte Heimspiel am Samstag gegen Siegsdorf bewahren. „Ein Abstiegsendspiel am letzten Spieltag in Saaldorf wollen wir auf jeden Fall verhindern“, sagt der SV-Coach. Um das Ziel Klassenerhalt möglichst schnell zu erreichen, käme selbst ein dreckiges Unentschieden beim Tabellenschlusslicht in Zorneding recht.