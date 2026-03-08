Der SV Miesbach verliert nach verschlafener erster Halbzeit mit 2:3

Noch im Winterschlaf: Der SV Miesbach (rot) kam nicht gut in die erste Begegnung der Rückrunde gegen Ampfing. – Foto: Ralf Poeplau

Der SV Miesbach unterliegt dem TSV Ampfing zum Rückrundenstart. Eine schwache erste Hälfte wurde den Hausherren zum Verhängnis.

Der SV Miesbach ist in der Bezirksliga Ost mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Auf dem heimischen Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage mussten sich die SV-Kicker am Samstag dem Tabellennachbarn TSV Ampfing unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Dadurch konnten die Gäste nach Punkten zu den Miesbachern aufschließen.

Ausschlaggebend für die Niederlage war eine schwache erste Hälfte der Hausherren. In der Schlussphase einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit war Fortuna aufseiten der Gäste, die den späten Siegtreffer markierten. Der erste Durchgang gehörte den Gästen. Miesbachs Keeper Michael Wiesböck hielt den SV mit starken Paraden im Spiel. Er blieb bei zwei Eins-gegen-eins-Situationen Sieger und parierte einen Schuss von der Strafraumgrenze aus stark. Nach einer knappen halben Stunde war er beim Ampfinger Führungstreffer aber chancenlos, als ein langer Ball die SV-Defensive übersprang und ein Schuss aus 14 Metern unhaltbar zum 0:1 im Netz einschlug.

Auf der anderen Seite versuchte es Fabian Bauer aus der Distanz, stellte den Gäste-Torwart aber vor keine großen Probleme. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Miesbacher noch eine Doppelchance, doch es blieb beim 1:0 für die Gäste. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und sind mit dem 0:1 noch gut davongekommen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „In der Pause haben wir angesprochen, dass das nach vorne zu wenig war und wir mutiger sein müssen.“

Die Miesbacher kamen auch wesentlich besser aus der Kabine und hatten die Partie bis zur 70. Minute gut im Griff. Dies schlug sich auch im Spielstand nieder: Als Jonas Matschiner gerade abziehen wollte, wurde er im Strafraum umgegrätscht und Josef Sontheim verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. Florian Haas hatte beim nächsten Angriff der Kreisstädter die Führung auf dem Fuß, scheiterte bei einem Alleingang aber am Torhüter.

Das 2:1 markierte wiederum Sontheim, der einen Kopfball der Gäste zurück auf den Keeper erahnte und mit einem Heber sein Team erstmals in Führung schoss. Doch Ampfing kam zurück und glich nach einem Querpass aus zum 2:2. Wenige Minuten vor Schluss fiel der Siegtreffer für die Ampfinger. Wiesböck parierte einen Weitschuss stark, die SV-Kicker setzten nicht richtig nach und die Gäste staubten zum 3:2 ab. Dabei blieb es auch, weil den Miesbachern am Ende das Glück fehlte.

Der eingewechselte Maximilian Wiedmann scheiterte am Keeper. Als der Ampfinger Torwart wenig später Sontheim den Ball auf den Rücken schoss, landete dieser auf statt im Netz. „In der zweiten Halbzeit ist das Spiel gekippt, ein Unentschieden wäre auf jeden Fall drin gewesen“, resümiert Grünwald. „Aber aufgrund der ersten Halbzeit und dem Chancenplus für Ampfing in dieser Phase ist das Ergebnis auch nicht unverdient.“