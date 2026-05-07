Der SV Miesbach verliert in Zorneding und kämpft gegen den Abstieg

Aufreibende Kämpfe: Der SV Miesbach (weiß) konnte sich am Mittwochabend nicht gegen Zorneding durchsetzen. – Foto: Stefan Rossmann

Der SV Miesbach kassiert eine 0:2-Niederlage in Zorneding. Nur drei Punkte trennen die Kreisstädter noch vom Relegationsplatz.

Die Lage beim SV Miesbach spitzt sich in der Bezirksliga Ost weiter zu. Am Mittwochabend mussten sich die Kreisstädter beim Nachholspiel in Zorneding mit 0:2 geschlagen geben. Nach nur fünf Punkten aus den zehn Spielen in diesem Jahr ist der Klassenerhalt weiter in Gefahr. Drei Punkte Vorsprung haben die Miesbacher noch auf den ersten Relegationsplatz. Allerdings warten in den letzten beiden Partien zwei Konkurrenten aus dem hinteren Tabellendrittel. Leichter wird es also nicht.

Die Partie in Zorneding war im März wegen eines Wintereinbruchs abgesagt worden und wurde nun nachgeholt. Da nur der kleine Trainingsplatz über Flutlicht verfügt, wurde die Begegnung dort ausgetragen.

Die ersten Hiobsbotschaften erreichten die SV-Verantwortlichen bereits vor der Partie: Drilon Shukaj fehlte aus privaten Gründen, Felix Scherer war beruflich im Einsatz. Nach einer guten halben Stunde musste auch noch Jonas Matschiner mit Adduktorenproblemen vorzeitig vom Feld.

„Das passt leider alles in die momentane Situation. Dennoch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, was Einstellung und Kampfgeist angeht“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. In einer chancenarmen, aber von beiden Seiten intensiv geführten Partie rieben sich die Teams weitgehend in Zweikämpfen auf. Dies wurde durch das enge Spielfeld weiter begünstigt.

„Wir haben der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir einfachen Fußball spielen müssen und Standardsituationen das Spiel entscheiden können“, sagt Grünwald. „Wenn es nicht läuft, kommt dann so was raus.“

So fielen die beiden Treffer der Zornedinger nach entsprechenden Situationen: Dem 1:0 ging ein weiter Abschlag des Keepers voraus, der von den Hausherren per Kopf verlängert wurde. Marco Rastel schloss seinen Alleingang nach 27 Minuten zum 1:0 ab. Der zweite Treffer für Zorneding fiel nach 71 Minuten nach einer Ecke auf den langen Pfosten, die per Kopf abgelegt und verwertet wurde.

Den Miesbachern fehlte hingegen das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Nach zehn Minuten fischte der Zornedinger Torwart einen starken Querpass von Sean Erten vor den Füßen des einschussbereiten Ricardo Pindado weg. Nach dem 1:0 trat Fabian Bauer einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, und Michael Probst schoss ein, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Anschließend verzog Benedikt Gerr kurz vor der Pause aus halbrechter Position knapp.

Im zweiten Durchgang kam dann unerwartet der eigentlich verletzte Josef Sontheim zu seinem Comeback. „Er hat sich angeboten und gemeint, schlimmer kann er die Verletzung dadurch nicht machen.“ Doch auch der Top-Stürmer fand nach einer Stunde im Keeper der Hausherren seinen Meister.

Nach dem 2:0 rannten die Kreisstädter an, konnten sich aber, abgesehen von einem Schuss von Probst, den der Keeper entschärfte, nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Die siebte Niederlage der Rückrunde stand damit fest.

„Das ist zu wenig für uns. Jetzt haben wir das Endspiel, was wir nicht wollten“, blickt Grünwald auf das Heimspiel am Samstag gegen Siegsdorf voraus.