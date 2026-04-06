Der SV Miesbach rettet sich in letzter Minute gegen den FC Töging

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - FC Töging – Foto: Christian Scholle

Felix Scherer traf kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich. Damit verhinderte der SV Miesbach die dritte Heimniederlage in Folge.

Ein 1:1-Unentschieden stand am Karsamstag nach 90 umkämpften Minuten zwischen dem SV Miesbach und dem FC Töging zu Buche. „Wir hatten uns drei Punkte erhofft, aber wir können mit dem Unentschieden leben, denn der Abstand nach hinten bleibt gleich. Es ist trotz Ostern kein Wunschkonzert“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald nach dem ersten Punktgewinn des Jahres. Es war ein gewonnener Zähler, denn der Ausgleichstreffer von Felix Scherer fiel erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit.

Die Miesbacher fanden auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage nicht in die Partie. „Die erste Halbzeit war auf bescheidenem Niveau“, berichtet Grünwald. Die ersten beiden Chancen hatte Torjäger Josef Sontheim. Nach einer Flanke von Tobias Veit vom linken Flügel köpfte er jedoch an den Pfosten. Nach einer halben Stunde flankte Riccardo Pindado von der anderen Seite. Sontheim schloss per Kopf ab, fand aber im starken FC-Goalie Michael Sennfelder seinen Meister. In der Schlussphase des ersten Durchgangs kam Töging besser ins Spiel und traf mit dem letzten Angriff. Die Miesbacher verloren den Ball im Spielaufbau und die Gäste spielten die folgende Zwei-auf-eins-Situation gut aus. Keeper Michael Wiesböck war ohne Abwehrchance.

Trotz des Rückstands kamen die Miesbacher stark aus der Kabine und hatten nach Wiederanpfiff ihre beste Phase. Einzig die Chancenverwertung war mangelhaft. Tobias Veit setzte sich auf der Außenbahn durch und legte zurück in den Rückraum, doch Jonas Matschiner scheiterte am Keeper. Der FC-Keeper rettete auch bei einem platzierten Abschluss des eingewechselten Drilon Shukaj überragend.

Pech hatte Florian Haas, der nur den Pfosten traf, ehe Sennfelder erneut gegen Sontheim parierte. „Da hätten wir den Ausgleich machen müssen.“ Es sah schon fast nach der dritten Heimpleite in Serie aus, bis Benedikt Gerr nach einer abgewehrten Ecke in die Box flankte und Felix Scherer per wuchtigem Kopfball aus zwölf Metern zum 1:1 traf. „Er war der überragende Mann auf dem Platz, hat hinten keinen Zweikampf verloren und vorne das Tor stark gemacht.“

In der Nachspielzeit hatten die Miesbacher Glück, als nach einer Töginger Ecke die Querlatte eine Niederlage verhinderte. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, resümiert Grünwald, „und insgesamt ist das Ergebnis auch gerecht.“