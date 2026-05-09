Der SV Miesbach muss gegen Siegsdorf den Klassenerhalt sichern

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - VfB Forstinning – Foto: Christian Scholle

Die Kreisstädter sind auf Rang acht abgerutscht. Im letzten Heimspiel droht ein Abstiegskrimi mit angespannter Personallage.

Für den SV Miesbach geht es im letzten Heimspiel der Bezirksliga-Saison an diesem Samstag nicht wie gewünscht um eine Platzierung zwischen vier und sechs, sondern um den Klassenerhalt. Nur fünf Punkte konnten die Kreisstädter im Jahr 2026 bislang einfahren und sind dadurch auf Rang acht abgerutscht. Für alle Teams zwischen den Rängen acht und 16 geht es im Saisonendspurt noch um den Klassenerhalt oder die Teilnahme an der Abstiegsrelegation. Den Achten aus Miesbach (33) und den 13. aus Ebersberg (30) trennen nur drei Zähler.

„Das letzte Heimspiel ist die Riesenchance für uns, alles klarzumachen“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald über die Begegnung mit dem TSV Siegsdorf. „Wir hoffen auf die Unterstützung zahlreicher Zuschauer und dass wir im Anschluss gemeinsam den Klassenerhalt feiern können.“

Allerdings ist die personelle Lage angespannt: Maximilian Wiedmann fällt verletzt aus, Felix Scherer muss beruflichen Pflichten nachkommen, Jonas Matschiner und Josef Sontheim sind angeschlagen, zudem steht hinter dem Einsatz von Drilon Shukaj noch ein Fragezeichen.

Die Miesbacher treffen, wie schon bei der 0:2-Niederlage in Zorneding am Mittwochabend, auf den (neuen) Tabellenletzten. Allerdings spricht die Formkurve eher für die Gäste, die in diesem Jahr eine ausgeglichene Bilanz (drei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen) vorweisen können und nur eines der vergangenen fünf Spiele verloren haben. „Wir spielen wieder gegen den Letzten, und es ist die gleiche Ausgangslage wie in Zorneding. Unser Ziel sind drei Punkte.“

Das Hinspiel entschied Siegsdorf mit 2:1 für sich. Entsprechend sind die SV-Kicker gewarnt. „Sie geben nie auf und haben in den vergangenen Spielen zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht. Es wird sicher wieder ein intensives Spiel, das über die Laufbereitschaft und den Willen entschieden wird.“

Die Miesbacher sind wieder gefordert, die Grundtugenden abzurufen und über einfache Aktionen den Weg zum gegnerischen Tor zu finden. Dort hofft man auf das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. „Im Vorbeigehen ist gegen diesen Gegner nichts zu holen. Aber wir wollen jetzt endgültig alles klar machen“, fordert Grünwald. „Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir wissen, um was es geht, aber man darf dadurch den Spaß am Fußball nicht verlieren.“

Für die Miesbacher muss an diesem Samstag ein Sieg her, denn sonst droht eine Woche später ein weiterer Abstiegskrimi in Saaldorf. Das wäre dann das zweite Endspiel, das niemand wollte, in Folge.