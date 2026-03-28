Der SV Miesbach erwartet in Zorneding ein hartes Kampfspiel

Fußball Bezirksliga SV Miesbach - VfB Forstinning – Foto: Christian Scholle

Der SV Miesbach gastiert am Sonntag beim SV Zorneding. Trainer Grünwald stellt sich auf schwierige Platzverhältnisse und einen harten Kampf ein.

Das erste Spiel des Jahres auf Naturrasen hat der SV Miesbach an diesem Sonntag vor der Brust. Um 13.30 Uhr sind die Kreisstädter beim SV Zorneding zu Gast, sofern das Spiel stattfinden kann. Der jüngste Wintereinbruch hat dem Untergrund im Münchner Osten zugesetzt, auch wenn dort kein Schnee liegt.

„Zorneding hat uns mitgeteilt, dass der Platz zwar nicht gut, aber bespielbar ist. Wir wollen spielen und gehen davon aus, dass es klappt“, berichtet SV-Trainer Hans-Werner Grünwald am Freitag.

Die Trainingseinheiten unter der Woche fanden auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage statt. Entsprechend müssen sich die SV-Kicker erst einmal an den neuen Untergrund gewöhnen. „Wir müssen den Kampf annehmen, einfachen Fußball spielen und unnötiges Risiko vermeiden“, fordert Grünwald. Entsprechend könnten lange Bälle Mittel der Wahl sein.

Für die Hausherren läuft es in diesem Jahr bislang überhaupt nicht. Durch vier Niederlagen in Serie ist Zorneding auf den Relegationsplatz abgerutscht. Der SV Miesbach konnte immerhin eines von drei Spielen gewinnen und zeigte auch beim jüngsten 2:3 gegen Spitzenreiter Forstinning eine ordentliche Leistung.

Personell sieht es gut aus im Lager der Kreisstädter. Keeper Michael Wiesböck, der gegen Forstinning mit einer Kopfverletzung vom Feld musste, bekam von den Ärzten grünes Licht und absolvierte auch das Abschlusstraining ohne Probleme. Zudem stehen Sean Erten, Tobias Veit und Top-Torjäger Josef Sontheim wieder zur Verfügung. Weiterhin krank ist hingegen Felix Scherer, für ihn rückt wieder Niki Städter in die Abwehrkette. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Fabian Bauer, der ebenfalls erkältet ist, aber wohl auflaufen kann.

„Wir haben jetzt dreimal gegen Zorneding gespielt und es waren immer enge Spiele. Wenn sie komplett sind, dann ist das eine gute Truppe.“ Dennoch wollen die Miesbacher Zählbares mit nach Hause nehmen und den Vorsprung auf die Relegationsplätze von aktuell neun Zählern keinesfalls schmelzen lassen. „Ein Punkt ist das Minimum, um sie weiter auf Distanz zu halten. Bei einem Sieg sollte es das nach hinten gewesen sein für uns“, rechnet der SV-Coach vor. „Aber unser Anspruch ist es auch, weiter um Platz fünf und sechs mitzuspielen.“

Die Hausherren werden auf holprigem Geläuf auf ihre Kampfstärke setzen, um die ersten Punkte des Kalenderjahres einzufahren. „Die Einstellung war bei uns schon gegen Forstinning gut. Die brauchen wir auch in Zorneding wieder. Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein.“

Die Tabellensituation der Heimischen und der wohl recht holprige Untergrund fordern von den Miesbachern, die körperliche Komponente auf den Platz zu bringen.