Der SV Miesbach bleibt trotz fünf Spielen ohne Sieg über dem Abstiegsstrich

Kämpferische Steigerung: Der SV Miesbach sicherte sich gegen Waldperlach einen Punkt. – Foto: Stefan Schweihofer

Das 1:1 gegen Waldperlach hält die Abstiegszone auf Distanz. Doch eine vergebene Großchance kurz vor Schluss verhinderte den ersehnten Dreier.

Das Minimalziel haben die Kicker des SV Miesbach erreicht. In der Bezirksliga Ost haben sie den Abstand auf die Abstiegszone durch ein 1:1-Unentschieden vor heimischer Kulisse gegen den SV Waldperlach aufrechterhalten. Als Tabellenachter liegen die Kreisstädter weiterhin sechs Zähler vor der Abstiegszone.

„Wir sind nicht unzufrieden. Der Wille hat gestimmt, und die Jungs haben alles gegeben“, resümiert SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Man hat gesehen, dass es für beide Mannschaften um viel geht, und beide Seiten haben viel investiert. Wir können uns nichts vorwerfen.“ Die Miesbacher sind zwar schon fünf Spiele ohne Sieg, der Klassenerhalt kann aber bereits im Laufe der Woche bei den nächsten beiden Partien in Holzkirchen und Aschau endgültig eingetütet werden.

Wie berichtet mussten die Miesbacher auf Maximilian Wiedmann und Josef Sontheim verzichten, die verletzungsbedingt beide in dieser Saison nicht mehr auflaufen werden können. Sontheims Platz im Sturmzentrum übernahm Sean Erten, der kurz nach der Pause auch den wichtigen Führungstreffer erzielte.

„Kämpferisch war das eine klare Steigerung. Klar ist es bitter, dass wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren und die große Chance aufs zweite Tor liegen lassen“, sagt Grünwald weiter. „Davor haben wir es versäumt, das zweite Tor zu machen. Aber mit dem Punkt können wir leben.“

Im ersten Durchgang rieben sich die Teams weitgehend im Mittelfeld auf. Drilon Shukaj leitete nach 25 Minuten die erste echte Torchance ein, Riccardo Pindado scheiterte jedoch am starken Keeper der Gäste. Bei der anschließenden Ecke köpfte Florian Haas knapp über den Kasten. Ein Seitfallzieher kurz vor der Pause war der einzige Abschluss der Gäste aus Waldperlach.

Direkt nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren in Front. Shukaj schlug einen langen Ball ins Zentrum, Erten nahm an, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und schob in echter Torjägermanier ein. Zehn Minuten später musste SV-Keeper Michael Wiesböck seine ganze Klasse zeigen, um den Ausgleich zu verhindern.

Pindado hatte nach einer Stunde die Entscheidung auf dem Fuß, doch sein Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt. So traf Waldperlach zehn Minuten vor Schluss nach einem starken Spielzug zum 1:1. Der eingewechselte Gian-Luca Morena hatte kurz darauf die große Chance für Miesbach, doch nach einem Alleingang verfehlte er das Tor knapp, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

„Unser Minimalziel haben wir erreicht, wenn auch ein Dreier mal wieder schön gewesen wäre.“