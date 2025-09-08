Hainsfarths Martin Hoffmann (ilnks) und Maurens Simon Löfflad lieferten sich beim 0:0 beider Teams packende Duelle. – Foto: Szilvia Izsó

Der SV Mauren wartet auf den erste Dreier Kreisliga-Duell mit dem TSV Hainsfarth endet torlos +++ Lauingen geht gegen Donaumünster leer aus +++ Spitzenreiter Alerheim setzt sich in Dillingen durch Verlinkte Inhalte KL Nord FC Lauingen Dillingen Holzkirchen Hainsfarth + 10 weitere

Fünf Teams sind in der Kreisliga Nord noch sieglos, darunter der SV Mauren. Gegen den TSV Hainsfarth holte der Aufsteiger immerhin einen Punkt. Noch gar keinen Zähler hat die SG Ebermergen/Mündling eingefahren, während sich Spitzenreiter SG Alerheim auch bei der SSV Dillingen schadlos hielt.



Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 110 Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Mauren und dem TSV Hainsfarth. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten wollte der Ball einfach nicht ins gegnerische Tor, sodass es nach 90 Minuten immer noch 0:0 stand.Schiedsrichter: Robert Kandemir (Thannhausen) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 200 Der TSV Monheim setzte sich mit 3:2 gegne die SG Ebermergen/Mündling durch. Lukas Felbinger brachte Monheim in der 53. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später glich Marco Rühl für die SG aus. Dann aber drehte Monheim auf. Felbinger traf erneut in der 60. Minute, bevor Tobias Trommer in der 73. Minute auf 3:1 erhöhte. Der Ebermergener Anschlusstreffer von Michael Fritz kurz vor dem Abpfiff kam für die SG zu spät.Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Andreas Fehrer (Hollenbach) - Zuschauer: 60 Die SSV Dillingen musste sich dem Spitzenreiter SG Alerheim mit 1:3 geschlagen geben. Alerheim ging durch Benjamin Töpfer, der in der 17. Minute die Vorarbeit von Tobias Stelzle verdelte, in Führung. In der 28. Minute lenkte Dillingens Adonis Isufi den Ball ins eigene Netz und stellte auf 0:2. Allerdings musste Alerheim dann einen Rückschlag hinnehmen. Hannes Schröppel sah in der 40. Minute die Rote Karte wegen eines Foulspiels, während Dominik Riedinger von Dillingen kurz vor der Halbzeit eine Zeitstrafe erhielt. Gleich nach dem Seitenwechsel gelang Tobias Stelzle mit dem 0:3 eine Vorentscheidung. Die SSV gab nicht auf, aber Florend Isufi konnte in der 81. Minute nur noch auf 1:3 verkürzen. Dillingens Alexander Kinder sah in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Andreas Fehrer (Hollenbach) - Zuschauer: 60

Keine Zeit zum Durschnaufen hatten die Reimlinger Matthias Wolf (7) und David Fuchs beim 3:3 gegen den BC Schretzheim. – Foto: Igor Hoffmann



Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 150 Der FSV Reimlingen holte zwar den ersten Punkt, allerdings hatte sich der Vizemeister mehr als ein 3:3 gegen den Aufsteiger BC Schretzheim erhofft. Reimlingen ging durch ein Eigentor von Nico Hergöth in der 29. Minute in Führung und baute diese durch Dominik Kohnles Treffer auf 2:0 aus. Schretzheim kam durch Martin Schromm (56.) und Florian Richter (61.) zurück. Dann schlug FSV-Spielertrainer Dominik Kohnle zu und brachte sein Team vermeintlich auf die Siegerstraße (76.). Sechs Minuten später ließ Jonas Behringer mit dem verwandelten Elfmeter zum 3:3 diese Träume platzen.Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 120 Der SV Holzkirchen musste beim 2:3 gegen den FSV Buchdorf die erste Niederlage hinnehmen. Buchdorf profitierte beim Führungstreffer davon, dass Holzkirchens David Schmid den Ball ins eigene Netz ablenkte. Konstantin Holzmann baute in der 20. Minute die FSV-Führung as und traf kurz vor der Halbzeit sogar zum 0:3. Holzkirchen gab sich jedoch nicht auf: Spielertrainer Philipp Buser verkürzte in der 57. Minute auf 1:3, dann gelang Daivd Schmid in der 63. Minute sogar der Anschlusstreffer. In der wilden Schlussphase erhielt Holzkirchens Patrick Michel eine Zeitstrafe und kurz vor dem Abpfiff die gelb-rote Karte, während sein Mitspieler Leander Hubel in der 78. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde.Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 200 Der FC Mertingen und der SV Ehingen/Ortlfingen trennten sich 1:1. Simon Leser brachte den SVE in der 15. Minute in Führung, als er die Vorlage von Tobias Dennerlöhr per Kopf verwertete. Mertingen zeigte sich davon wenig beeindruckt und erzielte in der 57. Minute durch Johannes Bissinger den Ausgleich.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 200

Im Auwaldstadion erlebte der FC Lauingen beim 0:3 gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen eine Bauchlandung. Als Niklas Pichlmayr den Aufsteiger nach einer Vorlage von Jürgen Sorg in Führung gebrach hatte (25.), tat sich der FCL sichtlich schwer. Kurz vor der Halbzeit hatte Fatjon Gashi die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss aus 18 Metern ging knapp über das Tor. In der zweiten Halbzeit erhöhte Jürgen Sorg in der 84. Minute auf 0:2, bevor Sebastian Kasper, nach einem Pass von David Chlebisz, zum 0:3 einnetzte (88.). In der Nachspielzeit sah Lauingens Qendrim Thaqi noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 100