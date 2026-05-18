Der SV Mauren verpasst einen Befreiungsschlag

Die Luft im Tabellenkeller der Kreisliga Nord bleibt weiter dünn. Da hätten dem SV Mauren drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten FC Lauingen gut getan, doch die Partie endete ohne einen Sieger. Genauso wie das Spiel zwischen der SSV Dillingen und dem SV Ehingen/Ortlfingen, wo die Ehinger einen 0:2-Rückstand aufholten. Das Rennen um die Vizemeisterschaft ist fast entschieden. Der TSV Monheim geht mit sechs Punkten und einem um 21 Treffer besseren Torverhältnis in die letzten beiden Spiele, der direkte Vergleich mit dem SV Holzkirchen ist ausgeglichen.
Der FSV Buchdorf setzte sich beim Meister SG Alerheim mit 3:1 durch und erwischte dabei einen perfekten Start. Bereits in der 11. Minute brachte Jan-Niklas Jung den FSV in Führung. Alerheim antwortete allerdings prompt: Felix Wende traf nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Doch Buchdorf blieb offensiv gefährlich und schlug erneut zurück. Simon Lux stellte in der 21. Minute die Führung wieder her und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 67. Minute schließlich für die Entscheidung.
Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 130
Der SV Donaumünster-Erlingshofen feierte beim BC Schretzheim einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Niklas Pichlmayr brachte seine Mannschaft früh in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Nico Hergöth kurz nach der Pause erneut. Schretzheim hielt die Partie lange offen, ehe Manuel Maiershofer zehn Minuten vor dem Ende den entscheidenden dritten Treffer für die Gäste erzielte.
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen) - Zuschauer: 125
Eine dramatische Schlussphase erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen der SSV Dillingen und dem SV Ehingen/Ortlfingen. Dillingen dominierte lange Zeit die Partie und lag nach Treffern von Alexander Kinder und Adonis Isufi scheinbar komfortabel mit 2:0 vorne. Erst in den letzten Minuten kippte die Begegnung noch: Tobias Dennerlöhr brachte die Gäste in der 88. Minute zurück ins Spiel, ehe Simon Leser in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter sicher zum umjubelten Ausgleich verwandelte.
Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 35
Der TSV Monheim entschied das Duell gegen den Absteiger FC Mertingen knapp mit 1:0 für sich. In einer intensiv geführten Partie mit wenigen klaren Torchancen fiel der entscheidende Treffer unmittelbar vor der Pause: Luca Keppler traf in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und sicherte den Gastgebern drei weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.
Schiedsrichter: Louis Scholz (Oettingen) - Zuschauer: 200