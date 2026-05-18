Der SV Mauren verpasst einen Befreiungsschlag

Nico Fürnrohr (am Ball) kam mit dem SV Mauren nicht über ein 1:1 gegen den FC Lauingen hinaus. – Foto: Szilvia Izsó

Die Luft im Tabellenkeller der Kreisliga Nord bleibt weiter dünn. Da hätten dem SV Mauren drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten FC Lauingen gut getan, doch die Partie endete ohne einen Sieger. Genauso wie das Spiel zwischen der SSV Dillingen und dem SV Ehingen/Ortlfingen, wo die Ehinger einen 0:2-Rückstand aufholten. Das Rennen um die Vizemeisterschaft ist fast entschieden. Der TSV Monheim geht mit sechs Punkten und einem um 21 Treffer besseren Torverhältnis in die letzten beiden Spiele, der direkte Vergleich mit dem SV Holzkirchen ist ausgeglichen.