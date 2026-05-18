 2026-05-15T09:36:57.455Z

Der Spieltag

Der SV Mauren verpasst einen Befreiungsschlag

Kreisliga-Kellerduell gegen den FC Lauingen endet 1:1 +++ Dillingen verspielt 2:0-Vorsprung +++ Monheim ist auf Kurs Vizemeisterschaft

von red · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Nico Fürnrohr (am Ball) kam mit dem SV Mauren nicht über ein 1:1 gegen den FC Lauingen hinaus.
Nico Fürnrohr (am Ball) kam mit dem SV Mauren nicht über ein 1:1 gegen den FC Lauingen hinaus. – Foto: Szilvia Izsó

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Die Luft im Tabellenkeller der Kreisliga Nord bleibt weiter dünn. Da hätten dem SV Mauren drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten FC Lauingen gut getan, doch die Partie endete ohne einen Sieger. Genauso wie das Spiel zwischen der SSV Dillingen und dem SV Ehingen/Ortlfingen, wo die Ehinger einen 0:2-Rückstand aufholten. Das Rennen um die Vizemeisterschaft ist fast entschieden. Der TSV Monheim geht mit sechs Punkten und einem um 21 Treffer besseren Torverhältnis in die letzten beiden Spiele, der direkte Vergleich mit dem SV Holzkirchen ist ausgeglichen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Mauren
SV MaurenSV Mauren
FC Lauingen
FC LauingenFC Lauingen
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen dem SV Mauren und dem FC Lauingen, der sich vor der Partie von Trainer Tobias Jorsch getrennt hatte. Die Lauinger gingen durch Bernhard Grandel in der 25. Minute in Führung und kontrollierten die Partie zunächst weitgehend. Kurz vor der Pause gelang Manuel Schreitmüller jedoch der Ausgleich für Mauren. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es letztlich beim leistungsgerechten 1:1 blieb.
Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 150

Gestern, 15:00 Uhr
SG Alerheim
SG AlerheimAlerheim
FSV Buchdorf
FSV BuchdorfBuchdorf
1
3
Abpfiff

Der FSV Buchdorf setzte sich beim Meister SG Alerheim mit 3:1 durch und erwischte dabei einen perfekten Start. Bereits in der 11. Minute brachte Jan-Niklas Jung den FSV in Führung. Alerheim antwortete allerdings prompt: Felix Wende traf nur fünf Minuten später zum Ausgleich. Doch Buchdorf blieb offensiv gefährlich und schlug erneut zurück. Simon Lux stellte in der 21. Minute die Führung wieder her und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 67. Minute schließlich für die Entscheidung.
Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 130

Vincent Danzer (links) und Torhüter Luca Aninger mussten sich mit dem BC Schretzheim gegen den SV Donaumünster geschlagen geben.
Vincent Danzer (links) und Torhüter Luca Aninger mussten sich mit dem BC Schretzheim gegen den SV Donaumünster geschlagen geben. – Foto: Igor Hoffmann

Gestern, 15:00 Uhr
BC Schretzheim
BC SchretzheimSchretzheim
SV Donaumünster-Erlingsh.
SV Donaumünster-Erlingsh.Donaumünster
1
3

Der SV Donaumünster-Erlingshofen feierte beim BC Schretzheim einen verdienten 3:1-Auswärtserfolg. Niklas Pichlmayr brachte seine Mannschaft früh in Führung und traf nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Nico Hergöth kurz nach der Pause erneut. Schretzheim hielt die Partie lange offen, ehe Manuel Maiershofer zehn Minuten vor dem Ende den entscheidenden dritten Treffer für die Gäste erzielte.
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen) - Zuschauer: 125

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Dillingen
SSV DillingenDillingen
SV Ehingen/Ortlfingen
SV Ehingen/OrtlfingenEhing./Ortl.
2
2
Abpfiff

Eine dramatische Schlussphase erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen der SSV Dillingen und dem SV Ehingen/Ortlfingen. Dillingen dominierte lange Zeit die Partie und lag nach Treffern von Alexander Kinder und Adonis Isufi scheinbar komfortabel mit 2:0 vorne. Erst in den letzten Minuten kippte die Begegnung noch: Tobias Dennerlöhr brachte die Gäste in der 88. Minute zurück ins Spiel, ehe Simon Leser in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter sicher zum umjubelten Ausgleich verwandelte.
Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 35

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Monheim
TSV MonheimMonheim
FC Mertingen
FC MertingenFC Mertingen
1
0
Abpfiff

Der TSV Monheim entschied das Duell gegen den Absteiger FC Mertingen knapp mit 1:0 für sich. In einer intensiv geführten Partie mit wenigen klaren Torchancen fiel der entscheidende Treffer unmittelbar vor der Pause: Luca Keppler traf in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte und sicherte den Gastgebern drei weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.
Schiedsrichter: Louis Scholz (Oettingen) - Zuschauer: 200