Der SV Lürrip war durchgehend meisterlich

Bereits zu Ostern stand in der Kreisliga A mit dem SV Lürrip der Meister fest. 16 Zähler betrug am Ende der Saison der Vorsprung auf Türkiyemspor, das jedoch als Vizemeister auch in die Bezirksliga zurückkehren darf. Die Saisonbilanz spricht durchweg für die Dominanz des Meisters. Nur acht Punkte ließ das Team von Trainer Dario Cancian in den 30 Spielen liegen. Auch die Torausbeute von 117:34 belegt: In allen Bereichen war Lürrip das beste Team.

Und so wenig wie 34 Gegentore bekam nicht auch nur annähernd ein anderer Ligakonkurrent. Die starke Defensivachse aus Mike Wieser, Marwin Bachmann, Mirko Subasic und Ammar Khalaf macht es jedem generischen Stürmer sehr schwer. In allen Mannschaftsteilen spielte Lürrip sicher auf einem für die Kreisliga A sehr überdurchschnittlichen Niveau.

Als die Meisterschaft eingesackt war, kam ein wenig der Schlendrian bei den Lürripern rein. „Nach dem der Titel haben wir nur noch bedingt Gas gegeben, deshalb auch die zwei Niederlagen. Das ärgert mich im Nachhinein ein wenig, obwohl die Jungs bis dahin immer alles gegeben haben“, sagt Cancian. Außenstehende würden hier wohl sagen, das sei Jammern auf hohem Niveau.

Missfallen hat Cancian aber auch die Fehlerquote in einigen Spielen. „Manchmal waren wir zu blauäugig und nachlässig. In der Kreisliga werden solche Fehler je nach Gegner selten bestraft, in der Bezirksliga sieht das schon ganz anders aus. Daran und auch an der Kondition werden wir noch sicherlich zu arbeiten haben“, schaut Cancian nach vorne.

Spieler der Saison

In einer durchweg starken Mannschaft kann man sicher viele hervorheben, findet auch Cancian: „Normalerweise könnte ich sechs Spieler benennen, aber hervorheben möchte ich Michael Bohnen und meinen Bruder Silvio. Bohnen ist für mich der beste Stürmer im Kreis, Silvio gibt auf dem Feld den Takt vor. Und beide haben unbestritten eine Führungsrolle inne“, so der Übungsleiter.

So geht es weiter

Ersatz-Torhüter Tanyu Engels wechselt zum 1. FC Mönchengladbach. Nikola Kalchev will derweil seine Karriere beenden, die Zukunft von Yilmaz Topcu ist derweil noch unklar. „Wir stehen ja noch gerade am Anfang der Wechselperiode. Vielleicht geht der ein oder andere noch“, deutet Cancian vage an. „An Zugängen haben wir schon einiges eintüten können. Vor allem wollen wir die Mannschaft weiter verjüngen. Zumindest meinen Königstransfer haben wir über die Bühne bringen können. Mit Filip Horvat kommt vom 1. FC Mönchengladbach ein Mittelfeldspieler, der auf vielen Offensivpositionen einsetzbar ist und uns noch variabler auftreten lässt“,berichtet Cancian.

Jetzt haben seine Spieler Pause bis zum Trainingsauftakt am 6. Juli. Dann sollen neben Horvat auch die neuen Spieler wie Joel Mabela Samba (von Neuwerk gekommen), Leo Freche (Kleinenbroich II) sowie Vadim Shkolnik und Marc Klunk (beide Red Stars) sich weiterentwickeln: „Sie sollen unser Spielsystem verinnerlichen sowie den etablierten Spielern ein wenig Druck machen. Das sollte uns in der Bezirksliga unberechenbarer machen“, erklärt Cancian. Mittlerweile ist klar, dass zwei weitere Verstärkungen nach Lürrip wechseln: Mehmet-Kaan Ilgörmez wechselt von Ligakonkurrent SpVg Odenkirchen nach Lürrip und vom 1. FC Viersen kommt Deniz Eray Karli.

Die Mannschaft freue sich jetzt auf das höhere Bezirksliga-Niveau. „Erstes Ziel wäre, in der Liga Fuß zu fassen, egal ob jetzt nur die Neusser Teams oder wie in der abgelaufenen Saison auch noch Mannschaften aus dem Kreis Kempen-Krefeld vertreten sind. Letztendlich wollen wir eine gute Rolle spielen“, stellt Dario Cancian klar.